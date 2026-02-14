عجمان يكتسح خورفكان بخماسية.. ويصعد إلى المركز السابع

حقق عجمان فوزاً عريضاً خارج أرضه على مضيفه خورفكان بنتيجة كبيرة (5-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة الـ16 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وفرض البرتقالي، أفضليته مبكراً بفضل انضباطه التكتيكي وفاعليته الهجومية، فافتتح التسجيل عبر المغربي وليد أزارو، بعدما استثمر تمريرة متقنة من غيلهيرم بيرو وأسكن الكرة الشباك، «24».

ولم يمهل عجمان أصحاب الأرض وقتاً لالتقاط الأنفاس، فعاد أزارو ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، برأسية متقنة إثر عرضية ليثري سيلفا، مستفيداً من ارتباك دفاع خورفكان «29»

وعزز ليثري سيلفا تفوق الضيوف بإحرازه الهدف الثالث، بعدما تلقى تمريرة من مؤمن إسماعيل داخل منطقة الجزاء، سددها بثقة على يمين الحارس، ليؤكد أفضلية فريقه قبل نهاية الشوط الأول «38».

وفي الشوط الثاني، واصل عجمان أفضليته على صعيد النتيجة، إذ تمكن ليثري سيلفا، من إضافة الهدف الرابع بعد مجهود فني رائع أنهاه بتسديدة في سقف المرمى «56».

وجاء الدور على أنيس مطيطش، ليضع بصمته في شباك خورفكان بعد جملة فنية رائعة بدأت من عند فيكتور هنريكي، ليُسددها بوضعية مُريحة في المرمى «79».

وقلص خورفكان الفارق في الدقائق الأخيرة عبر مدافعه محمد الرفاعي، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 83 من متابعة لركنية حولها برأسه داخل المرمى، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني بعد خمس دقائق، برأسية أخرى إثر كرة عرضية، استقرت على يمين الحارس علي الحوسني.

وبتلك النتيجة يرفع عجمان إلى 20 نقطة وارتقى للمركز السابع، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 18 نقطة وتراجع إلى المركز الثامن.