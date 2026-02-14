فارس البلوشي يظفر بميدالية برونزية في مونديال المبارزة للشباب

حقق لاعب المنتخب الوطني للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، فارس البلوشي، الميدالية البرونزية في سلاح الفلوريه ضمن منافسات بطولة كأس العالم تحت 20 سنة التي أقيمت في كوستاريكا، مسجلاً بذلك أول ميدالية للإمارات في تاريخ مشاركاتها في هذه الفئة العمرية، في إنجاز تاريخي مميز.

وجاء تتويج البلوشي بعد سلسلة من الأداء المميز، حيث حقق 4 انتصارات مقابل خسارة واحدة في الدور التمهيدي، قبل أن يواصل تألقه في الأدوار الإقصائية، محققًا الفوز في دور الـ32 وصولًا إلى الميدالية البرونزية.

ووصف مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، نادر أبو شاويش، الإنجاز العالمي بأنه يعكس حجم العمل التدريبي المنظم داخل النادي، مؤكدًا أن فارس البلوشي يعد أحد عناصر فريق النخبة بالنادي.

وأضاف: «النجاح يعكس أيضًا جهود اتحاد المبارزة في دعم اللاعبين الإماراتيين، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير مواهبهم، ليصبح فارس البلوشي نموذجًا للإصرار والمثابرة في الرياضات الفردية على المستوى العالمي».