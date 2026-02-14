"خدمة الأمين" تدفع بفريقها النسائي للمنافسة في "تحدي الحكومة"

شاركت "خدمة الأمين" في منافسات النسخة السابعة من "تحدي الحكومة"، ممثلة بفريق نسائي مكون من 7 مشاركات من الكوادر الوطنية المتميزة. وخاض الفريق سلسلة من التحديات التي تتطلب مستويات عالية من التناغم الذهني واللياقة البدنية، وسط أجواء تنافسية عالمية.



وتأتي هذه المشاركة - التي تعد الثانية على التوالي لخدمة الأمين في تحدي الحكومة - ترجمةً لرؤية "خدمة الأمين" في أن الجاهزية البدنية والذهنية هي ركيزة أساسية من ركائز العمل الأمني والمجتمعي. حيث تهدف الخدمة من خلال تواجدها في هذا المحفل الرياضي الكبير إلى تعزيز روح الفريق الواحد، وترسيخ قيم التعاون والتكاتف لتجاوز العقبات، وهي ذات القيم التي يتبناها كادر "الأمين" في أداء واجباته الوطنية لحفظ أمن واستقرار المجتمع.



ويحظى الفريق بدعم قيادي مباشر، حيث شهد المنافسات ميدانياً السيد عمر الفلاسي، المشرف العام لخدمة الأمين، في رسالة تؤكد حرص القيادة على تمكين المرأة الإماراتية في كافة الميادين، ودعم الكوادر الوظيفية لتبني نمط حياة صحي ونشط يعزز من كفاءتهم وإنتاجيتهم.



ومن جهته، قال السيد عمر الفلاسي: "إن مشاركتنا في (تحدي الحكومة) تتجاوز المفهوم التقليدي للمنافسة الرياضية، لتكون تجسيداً عملياً لروح الفريق الواحد والجاهزية الذهنية والبدنية التي نرسخها في كوادرنا الأمنية. وفخورون اليوم بفريقنا النسائي الذي يخوض هذا التحدي بعزيمة تعكس قدرة ابنة الإمارات على التميز في كافة الميادين، مؤكدين أن التكاتف لتجاوز العقبات في الميدان الرياضي هو ذاته النهج الذي نلتزم به لخدمة المجتمع وحفظ أمنه واستقراره".



يُعد "تحدي الحكومة" أحد أبرز المبادرات الرياضية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الجهات الحكومية وأفراد المجتمع. وتستضيف "دبي فستيفال سيتي" فعاليات النسخة السابعة من البطولة، التي تشهد هذا العام مشاركة قياسية واسعة من مختلف أنحاء العالم. وتتميز المنافسات بسلسلة من التحديات الذهنية والبدنية المبتكرة التي صُممت خصيصاً لاختبار القوة، والتحمل، والقدرة على التفكير الاستراتيجي والعمل بروح الفريق تحت الضغط، بما يعزز من التناغم المؤسسي والمجتمعي.