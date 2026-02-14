انسحاب "سابلينكا" و"شفيونتيك" من "تنس دبي" للاعبات المحترفات

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات "تنس دبي" للاعبات المحترفات، في بيانٍ رسمي، انسحاب كل من المصنفتين الأولى والثانية عالمياً، البلاروسية أرينا سابلينكا، والبولندية إيغا شفيونتيك، من منافسات النسخة الـ 26 المقرر انطلاقها يوم غدٍ على ملاعب "سوق دبي الحرة" بمنطقة القرهود بدبي، وتمتد حتى 21 فبراير الجاري، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 4.08 مليون دولار، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة.

وأوضحت اللاعبة البلاروسية سابلينكا، المتوجة بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، وبلغت الشهر الماضي نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الرابعة، في بيان اللجنة المنظمة لـ "تنس دبي"، إنها: "ليست في افضل حالاتها البدنية بنسبة 100%"، مشيرةً أنها تأمل العودة إلى المنافسة في نسخة العام المقبل، بعد مشاركات متتالية في البطولة على مدار تسع سنوات.

بدورها قالت إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالمياً، إن: "الانسحاب يأتي بسبب تعديد جدول المشاركات في موسم 2026، وآمل العودة العام المقبل"، مؤكدة أنها ستتجه للمشاركة في بطولة إنديانا ويلز للتنس.

وتقام النسخة السادسة والعشرون من البطولة، بمشاركة 16 لاعبة من بين أفضل 20 مصنفة عالمياً و33 لاعبة من بين أفضل 40، على أن تتبعها بطولة الرجال فئة 500 نقطة بين 23 و28 من الشهر ذاته