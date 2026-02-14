«ألعاب دبي» تفعّل دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم رؤية دبي الرياضية

انطلقت أول من أمس، النسخة السابعة من ألعاب دبي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتجمع الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص والمجتمع في صورةٍ موحّدة تعكس روح الفريق وأهمية تكامل الجهود لتحقيق الطموحات.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، الشريك الاستراتيجي لألعاب دبي، خلفان جمعة بلهول: «نعتز بشراكتنا المتواصلة مع (ألعاب دبي) في نسختها السابعة، ويجسد هذا الحدث رؤية دبي في تعزيز الرياضة كجزء أساسي من أسلوب الحياة، ويؤكد التزامنا بدعم الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستقطب فرقاً ومؤسسات من مختلف دول العالم، وتسهم في ترسيخ أثر إيجابي ومستدام على صحة المجتمع وجودة حياته».

وأضاف بلهول: «تُمثل (ألعاب دبي) نموذجاً للبطولات التي تجمع بين الجاهزية البدنية والتركيز الذهني، وتعزّز قيم التحدي والطموح والعمل الجماعي، بما يعكس روح الفريق الواحد التي تقوم عليها المنظومة الرياضية في دبي».

العمل المشترك

من جانبه، قال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، عبدالله بن دميثان: «تجسّد (ألعاب دبي) روح الإمارة في أبهى صورها، إذ تجمع أفراد المجتمع من خلال الرياضة وروح الفريق الواحد. ونحن فخورون بأن نكون شريكاً في هذه الألعاب للعام الرابع على التوالي، حيث تسلّط الضوء على أهمية التخطيط والانضباط، وهي قيم تمثّل جوهر أسلوب عملنا اليومي. وسيشارك هذا الأسبوع 14 زميلاً من (دي بي ورلد) يمثلون 13 إدارة مختلفة في المنافسات بعد أشهر من التحضير المكثّف، ما يُظهر أن الثقة والالتزام والعمل المشترك هي المقومات الأساسية لبناء فرق قوية ومتماسكة».

سلاسة التجربة

وقال عضو اللجنة المنظمة لألعاب دبي 2026 حسن المزروعي: «نجاح (ألعاب دبي) يبدأ من خلف الكواليس، من التخطيط التشغيلي الدقيق الذي يعكس خبرة دبي في تنظيم الفعاليات الكبرى ويضمن تجربة آمنة وسلسة للفرق والجمهور. فالسلامة لدينا جزء من التصميم وليست عنصراً مضافاً، سواءً من حيث جاهزية المواقع والمسارات، إلى خطط الاستجابة وإدارة حركة الرياضيين والجمهور. ومع تعدد الفئات وتزايد أعداد الحضور عاماً بعد عام، نرفع قدرتنا التشغيلية مع الحفاظ على سلاسة التجربة في إطار تنسيقٍ أوسع بين جميع الجهات».

ألعاب دبي 2026

يُذكر أن النسخة السابعة من بطولة «ألعاب دبي» الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في الإمارة، تُقام تحت شعار معاً نواجه التحدي، خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، بشراكة رسمية مع موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع مجموعة «داماك» وبيوند للتطوير العقاري ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشراكة ذهبية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «يونيلابس» الشرق الأوسط، ومجموعة القرق، وشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي. كما تحظى البطولة بدعم مجموعةٍ واسعة من الرعاة تشمل دبي فستيفال سيتي (شريك الموقع)، والفطيم للسيارات، وبنك أبوظبي الأول، ودو، وريد بل، وماي دبي، وشبكة الإذاعة العربية، ودبي للإعلام، إضافة إلى دعم كلٍ من دبي الصحية، ومؤسسة الإسعاف، وشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات.