العين على «النصر» وصدارة الدوري.. وخورفكان يستقبل عجمان

يملك فريق العين فرصة مثالية لاستعادة صدارة ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم، مستفيداً من تأجيل مباراة شباب الأهلي «المتصدر» أمام الوحدة بسبب ارتباط الفريقين بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك عندما يستقبل في الساعة 20:00 من مساء اليوم ضيفه النصر على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الـ16.

وتُعد مواجهة اليوم الرابعة بين الفريقين في الموسم الحالي، بعدما انتهت مباراة الذهاب في الدوري، على استاد آل مكتوم، بالتعادل 2-2، فيما تفوق العين ذهاباً في كأس رابطة المحترفين بثلاثية نظيفة، قبل أن يرد النصر اعتباره إياباً بالفوز 2-صفر، مسجلاً الخسارة الوحيدة لـ«الزعيم» منذ بداية الموسم.

ويحتل العين المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف شباب الأهلي المتصدر (38 نقطة)، الذي تُوّج بلقب بطل الشتاء، في حين بات الصراع على اللقب شبه محصور بين الفريقين، مع احتلال الوحدة للمركز الثالث برصيد 30 نقطة.

ويخوض «الزعيم» المواجهة بصفوف مكتملة، بعد عودة المدافع إيريك جوجينيس إلى التدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة التي أجبرته على مغادرة لقاء الجزيرة بعد 20 دقيقة من مشاركته بديلاً.

في المقابل، يدخل النصر اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 20 نقطة، ولا يملك ترف إهدار النقاط، خصوصاً في ظل نتائجه المتواضعة أخيراً، إذ لم يحقق سوى فوز واحد في آخر خمس مباريات متتالية منذ بداية عام 2026.

وعزّز «العميد» صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدد من الصفقات، أبرزها التعاقد مع سردار ساتشي لاعب طرابزون سبور التركي، وماريوس هويبراتين لاعب أوراوا ريد دايموندز الياباني، إلى جانب ديفيد بيتروفيتش لاعب الشارقة، وعصام فايز لاعب عجمان.

خورفكان - عجمان

يحتضن استاد صقر بن محمد القاسمي في الساعة 17:30 مساءً مواجهة خورفكان وضيفه عجمان، في اللقاء الـ14 الذي يجمع الفريقين في دوري المحترفين.

ويعيش خورفكان حالة من الاستقرار الفني منذ تولي المدرب الكرواتي دامير كرزنار دفة القيادة، حيث حقق انتصارين متتاليين على حساب الوصل والظفرة، فيما يدخل عجمان المواجهة منتشياً بفوزه الأخير على كلباء، والذي أعاده إلى سكة الانتصارات وأعاد الثقة إلى صفوفه. ويحتل خورفكان المركز السابع برصيد 18 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة فقط على عجمان صاحب المركز الثامن بـ17 نقطة.