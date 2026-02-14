البركاوي: الظفرة خرج بنقطة مهمة من أرض البطائح

تعادل فريقا البطائح والظفرة بنتيجة 1-1، أمس، في الجولة الـ16 من دوري المحترفين لكرة القدم.

ولم يكن التعادل مرضياً لفريق البطائح، صاحب الأرض والجمهور، في ظل سعيه لتعزيز حظوظه في البقاء، بعد سلسلة التعاقدات التي أبرمتها إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، أملاً في الابتعاد عن مراكز الهبوط.

في المقابل، بدا التعادل أكثر قبولاً لدى فريق الظفرة، إذ أكد مهاجمه المغربي كريم البركاوي، في تصريحات صحافية: «الظفرة دخل المباراة لتحقيق الانتصار، ونجحنا في التسجيل، لكن في النهاية تبقى النقطة مهمة بالنسبة لنا، خصوصاً أمام منافس قريب منا في جدول الترتيب. والأهم أننا لم نسمح له بالفوز علينا. سنعمل على تصحيح الأخطاء، لأن الهدف الذي استقبلناه جاء نتيجة هفوة يجب معالجتها».

وأشار البركاوي إلى أن الفريق مطالب بمواصلة العمل وجمع النقاط تدريجياً، مؤكداً أن الظفرة قادر على مقارعة الفرق القوية في الدوري. وأضاف: «سنتعامل بجدية مع كل مباراة من أجل تحقيق هدفنا في نهاية الموسم».

وكان الظفرة البادئ بالتسجيل في الدقيقة 28 عبر مهاجم الظفرة البركاوي من ضربة جزاء، وتمكن الفاروق دي أوليفيرا من إدراك التعادل للبطائح في الدقيقة 67 من علامة الجزاء أيضاً.

وبهذه النتيجة، رفع البطائح رصيده إلى 13 نقطة في المركز 12، فيما عزز الظفرة رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز العاشر.