«تراوري الجزيرة» يكسر صيام 446 يوماً عن التهديف

كسر جناح الجزيرة، عمر تراوري، صياماً دام 446 يوماً عن التسجيل، حين أحرز الهدف الأول لفريقه في مباراته أمام كلباء، أمس، في الجولة الـ16 من دوري المحترفين لكرة القدم، وانتهت لمصلحة «فخر أبوظبي» بنتيجة 2-1.

وقال تراوري في تصريحات صحافية: «العمل الجاد في التدريبات كان السبب وراء ظهوره القوي منذ اللحظة الأولى لمشاركته».

وأضاف: «التسجيل من أول لمسة يمنح أي لاعب دفعة معنوية كبيرة. وأعطاني الثقة والدافع للقتال وتسجيل المزيد من الأهداف من أجل مساعدة الفريق».

وأضاف: «الجزيرة ظهر بروح مختلفة خلال المباراة، وقدم أداءً هجومياً مميزاً طوال اللقاء. اللاعبون كانوا عازمين على حسم النتيجة، خصوصاً بعد فقدان نقاط في مباريات سابقة خلال الدقائق الأخيرة».

في المقابل، قال لاعب خط وسط كلباء، الإيراني سامان قدوس، إن فريقه لم يكن محظوظاً بالخروج مهزوماً أمام الجزيرة، بعد أن أضاع فرصة حصد ثلاث نقاط أو على الأقل نقطة التعادل.

وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة، لكننا لم نكن محظوظين. الخسارة مؤلمة وغير مستحقة على الإطلاق. علينا التفكير في المستقبل ومحاولة تعديل مسار الفريق في جدول المسابقة».