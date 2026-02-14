4 ميداليات إماراتية في افتتاح بطولة آسيا للدرّاجات البارالمبية

استهل المنتخب الوطني لأصحاب الهمم، أمس، مشاركته في بطولة آسيا للدرّاجات البارالمبية على الطريق، المقامة في مدينة القصيم السعودية، بحصد أربع ميداليات ملوّنة في منافسات اليوم الأول.

وتمكّن أبطال الإمارات من انتزاع ميداليتين ذهبيتين عبر عبدالله سالم البلوشي في فئة (MC4)، وسلامة راشد الخاطري في فئة (WC5)، إلى جانب فضية سعيد راشد الظاهري في فئة (MH4)، وبرونزية أحمد محمد البدواوي في فئة (MC5)، ليضع المنتخب بصمته مبكراً في جدول الميداليات ويعزّز حظوظه في مواصلة التألق خلال الأيام المقبلة من البطولة.

وأظهرت السباقات مستوى تنافسياً عالياً، إلا أن دراجي الإمارات نجحوا في التعامل مع مجريات المنافسات بثقة وانضباط، ما انعكس على الحصيلة المميزة في اليوم الافتتاحي.

وتُمثل هذه البداية دفعة معنوية مهمة للاعبين، خصوصاً بعد النتائج الإيجابية التي تحققت في بطولة غرب آسيا الأخيرة، والتي أسهمت في تعزيز الثقة داخل صفوف المنتخب، كما تعكس الحصيلة المتنوّعة بين الذهب والفضة والبرونز تنوّع قاعدة الإنجاز، والقدرة على المنافسة في أكثر من فئة.

الاتحاد الآسيوي يكرّم بوعصيبة

أعرب رئيس اتحاد الدرّاجات، المهندس منصور بوعصيبة، عن اعتزازه بالتكريم الذي ناله من الاتحاد الآسيوي للدرّاجات، تقديراً لجهوده في تطوير رياضة الدرّاجات في الإمارات وتعزيز حضورها على المستوى القاري، مؤكداً أن «هذا التكريم يُمثل إنجازاً للمنظومة الرياضية الإماراتية بأكملها».

جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي على هامش البطولة الآسيوية للطريق، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للدرّاجات

ديفيد لابارتيان، ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات

أماريجيت، إلى جانب ممثلي الاتحادات الوطنية في القارة وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة. وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «هذا التكريم ليس شخصياً، بل هو تقدير لجهود فريق عمل متكامل يعمل من أجل رفع اسم الإمارات عالياً في المحافل القارية والدولية».