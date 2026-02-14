حبيبة تقلّد «كاراتيه الإمارات» برونزية الدوري العالمي للشباب

أحرزت لاعبة المنتخب الوطني، حبيبة محي الدين قاسم، أمس، الميدالية البرونزية في منافسات الكوميتيه (آنسات تحت 49 كلغم)، في افتتاح فعاليات اليوم الثاني من «الدوري العالمي لشباب الكاراتيه - الفجيرة 2026»، المقام في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، والذي يُسدل الستار عليه غداً، بمشاركة 3000 رياضي يمثلون 93 دولة.

وشهدت انطلاقة منافسات النسخة الرابعة تألقاً لافتاً للاعبين العرب، بتتويج المصرية رؤى الطاهر بذهبية منافسات «الكوميتيه» لوزن 66 كلغم لفئة الشابات، والسعودي عبدالرحمن عرفات بذهبية المنافسات ذاتها لوزن تحت 55 كلغم لفئة الشباب.

وعلى صعيد النتائج الدولية، تُوّج الياباني تاكاماسا باتوجي بذهبية منافسات «الكاتا» لفئة الشباب، فيما فازت الإندونيسية زا ساكايا بذهبية المنافسات ذاتها لفئة الشابات، قبل أن يضيف التركي بوراك عثمان ذهبية «الكوميتيه» لوزن تحت 76 كلغم.

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أنطونيو إسبينوس، خلال متابعته المنافسات، عن شكره لدولة الإمارات على جهودها الكبيرة في دعم مسيرة الكاراتيه عالمياً، مشيداً بالدور البارز لرئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، في تطوير اللعبة وتعزيز نجاحاتها على الساحة الدولية، إضافة إلى جهود الاتحاد الإماراتي والجهات المنظمة للحدث العالمي في الفجيرة.

من جهته، رحّب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بالمشاركين في البطولة، مؤكداً أن الحدث يُمثل فرصة للشباب من مختلف أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات وتجسيد القيم الرياضية التي تقوم عليها رياضة الكاراتيه.