سحب قرعة «تنس دبي» للاعبات المحترفات اليوم

تُسحب اليوم القرعة الرسمية لبطولة «سوق دبي الحرة» لتنس اللاعبات المحترفات، في نسختها الـ26، المقرر انطلاقتها بعد غدٍ، وتبلغ جوائزها المالية 4.08 ملايين دولار، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي يُعقد في قاعة «المجلس» باستاد «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 18 لاعبة من بين المصنفات الـ20 الأُوَل عالمياً، تتقدمهن المصنفة الأولى عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا، التي تعود إلى دبي للمرة العاشرة في مسيرتها الاحترافية.

كما تعود المصنفة الثانية عالمياً، إيغا شفيونتيك، إلى دبي، سعياً لتعويض خروجها من الدور ربع النهائي لنسخة العام الماضي، التي خسرتها أمام الروسية ميرا أندرييفا بمجموعتين دون رد (6-3 و6-3).

وكذلك الحال للمصنفة السابعة عالمياً، الروسية ميرا أندرييفا، التي ستعود للدفاع عن لقبها في «تنس دبي».