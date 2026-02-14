محمد يوسف.. الأسرع عالمياً في «دولية فزاع» لألعاب القوى

سجّل لاعب المنتخب الوطني السابق لسلة الكراسي المتحركة، والنجم الحالي في ألعاب القوى، محمد يوسف، الزمن الأسرع عالمياً لعام 2026، بإحرازه المركز الأول والميدالية الذهبية ضمن منافسات سباق 100 متر مضمار لفئة «T34»، في بطولة فزاع الدولية التي أُسدل الستار على نسختها الـ17 أمس، واستضافها نادي دبي لأصحاب الهمم، ضمن سلسلة الجائزة الكبرى المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية «لوس أنجلوس 2028».

وقال محمد يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «فخور بالميدالية الذهبية والزمن الذي سجلته، خصوصاً أن الانتصار جاء أمام البطل البارالمبي التونسي وليد كتيلة، صاحب ست ميداليات ذهبية وثلاث فضيات في دورات الألعاب البارالمبية في لندن 2012، وريو دي جانيرو 2016، وطوكيو 2020، وباريس 2024».

وأوضح: «سعيد بعودتي إلى منصات التتويج في (دولية فزاع)، التي تُوّجت بها في نسخة العام الماضي، إلا أن الزمن في النسخة الحالية هو الأفضل لي، وبلغ 15 ثانية، بفارق 39 جزءاً من الثانية عن الأسطورة التونسي كتيلة».

وأضاف: «الدعم الكبير الذي أحظى به كان له الأثر البالغ في تطور مستواي، وأتطلع إلى مواصلة بذل الجهد في الاستحقاقات المقبلة، خاصة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، سبتمبر المقبل، في اليابان».

من جهته، قال مدرب المنتخب الوطني، التونسي عبدالله المشراوي، المشرف على تدريبات محمد يوسف، إن «ذهبية محمد تحمل الكثير من المشاعر بالنسبة لي على الصعيد الشخصي، خصوصاً أنها جاءت على حساب الأسطورة التونسي وليد كتيلة، الذي كان لي شرف تدريبه لمدة 10 سنوات كاملة».

وأضاف: «ارتباطي بمحمد يوسف بدأ قبل عامين، ونجحت في إقناعه بالتفرغ الكامل لألعاب القوى، بعدما كان مرتبطاً برياضات عدة، من بينها تمثيل المنتخب الوطني لسلة الكراسي المتحركة، لتؤتي هذه الخطوة ثمارها بالشكل الصحيح، وينجح في إثبات قدراته على مضمار ألعاب القوى».

واختتم: «تسجيله الزمن الأسرع عالمياً لعام 2026 يُمثّل دفعة معنوية للاستحقاقات المقبلة، وسط طموحات مشروعة في بلوغ المجد البارالمبي في دورة لوس أنجلوس المقبلة».