مدرب الاتفاق: بالوتيلي قادر على استعادة مستواه من ملاعب الإمارات

أكّد مدرب فريق نادي الاتفاق، الإسباني ريكاردو بينتو، أن طموحه الحالي يتمثّل في نجاح الفريق بالبقاء ضمن دوري الدرجة الأولى الإماراتي في موسمه الأول، تمهيداً لتطويره في الفترة المقبلة، معبّراً عن ثقته بتحقيق ذلك، رغم أن الفريق يحتل المركز الـ14 برصيد تسع نقاط حالياً، معولاً على التعاقد مع نجم المنتخب الإيطالي ماريو بالوتيلي، الذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إضافة إلى انضمام لاعبين جدد من المواطنين والمقيمين يتمتعون بإمكانات فنية جيدة.

وقال ريكاردو بينتو لـ«الإمارات اليوم»: «طموحنا الارتقاء بالمستوى الفني للفريق وتطويره في جميع الجوانب، ليصبح فريقاً قوياً وقادراً على المنافسة وتحقيق طموحاته في المسابقات الإماراتية. بالنسبة لي، هذا هو موسمي الثالث، وأنا أستمتع بالرحلة، إذ أتيحت لي الفرصة ليس فقط للعمل داخل الملعب، بل أيضاً لإعادة هيكلة النادي وتنظيمه بالتعاون الوثيق مع المالكين، مستفيداً من خبرتي الأكاديمية في الإدارة».

وتابع: «في الموسم المقبل، يسعى النادي إلى تكوين فريق تنافسي ينافس على صدارة الترتيب، وكذلك استكشاف لاعبين محليين، وهو هدف مهم جداً بالنسبة لنا، ونؤمن بأن لدينا نواة جيدة من اللاعبين المواطنين تجمع بين أصحاب الخبرة واللاعبين الشباب، ولدينا ثقة بتحقيق النجاح».

وعن انضمام اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي إلى صفوف الاتفاق، قال: «بالوتيلي فرصة إضافية كبيرة للترويج لكرة القدم الإماراتية وإمتاع الجمهور، وهو قادر على استعادة مستواه الفني المعروف من ملاعب الإمارات»، مشيراً إلى أن إدارة النادي لعبت الدور الأكبر في إتمام الصفقة. وأكد أن بالوتيلي كان سعيداً بالانضمام وتقديم خبرته وجودته للفريق وللدوري.

وأضاف أنه يثق بأن بالوتيلي سيتمكن من الظهور بمستواه الفني الذي قدمه في أبرز الأندية على مستوى العالم، متابعاً: «نعمل جميعاً على مساعدته للوصول إلى أفضل مستوى ممكن، وأن يكون إضافة مفيدة للدوري، وهو يعمل بجد لتحقيق ذلك».

وأشار إلى أنه يعمل على تطوير منهجية الفريق من خلال تقييم شامل يعتمد على الأبعاد الذهنية والبدنية والتنظيمية (التكتيكية)، بالتعاون مع الجهاز الفني، بشكل أسبوعي.

وعن مسيرته التدريبية، كشف أنه اتجه إلى التدريب عام 2006 مع إنتر ميلان في قطاع المراحل السنية، وأنه يطمح إلى استثمار تجربته في إنتر ميلان لتطوير فريقه، كما عمل مع الجهاز الفني للفريق الأول، ما أتاح له فهم بيئات الأداء العالي من الناحيتين التطويرية والفنية، وأسهم في تشكيل فلسفته التدريبية منذ البداية.

وأضاف أنه واصل مسيرته التدريبية في سويسرا وإيطاليا وأنغولا، وهو ما ساعده على التطور ليس فقط من الناحية التكتيكية، بل أيضاً كقائد قادر على التكيّف مع ثقافات كروية وبيئات تنافسية مختلفة، قبل أن ينتقل إلى دبي عام 2022، وكشف أنه يشارك حالياً في دورة لنيل رخصة A من اتحاد الإمارات لكرة القدم، بينما حصل سابقاً على رخصة B من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

