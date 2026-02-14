تاديتش: الأموال لن تحدد بمفردها بطل آسيا

أكّد لاعب الوحدة، دوشان تاديتش، أن فريقه يركّز بشكل كامل على جميع البطولات التي يشارك فيها خلال الموسم الحالي، في دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، ونهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي ستشهد مواجهة الفريق أمام العين.

وأوضح تاديتش لـ«الإمارات اليوم»، أن البطولة القارية تُشكّل إحدى أولويات العنابي هذا الموسم، مشدداً على أن الطموح ليس المشاركة فقط، بل المنافسة بقوة للوصول إلى أبعد مراحل البطولة وتحقيق النتائج المرجوة، موضحاً أن الأندية التي أنفقت أموالاً طائلة في التعاقدات لن تحسم لقب البطولة لمصلحتها.

وأشار تاديتش إلى أن «الأموال ليست وحدها كافية لمنح أي فريق الأفضلية في المنافسات القارية»، مؤكداً أن التميّز يتطلب التحضير الجيد والتركيز العالي وروح الفريق، وقال: «الوحدة سيخوض جميع المباريات في المرحلة الإقصائية بروح عالية وتركيز كامل، مع الحرص على تقديم أداء مميّز في كل مواجهة، حيث إن الفريق لديه طموحات كبيرة للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، والعمل على تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجله في المنافسات الآسيوية».

وتطرق تاديتش إلى المرحلة المقبلة من الموسم، مؤكداً أنها مرحلة مهمة وحاسمة، إذ ينتظر الفريقَ جزء كبير من الموسم الثاني، الذي سيحدد مسار المنافسة على الألقاب، وأكّد أن التركيز على كل مباراة على حدة يُعدّ العنصر الأساسي لضمان النجاح، وأن الفريق يعمل على تحليل الأداء ومواجهة التحديات بعقلية احترافية، مع تعزيز الروح المعنوية للاعبين، لضمان تقديم أفضل ما لديهم في جميع المسابقات.

وأردف: «الوحدة حقق لقب كأس السوبر الإماراتي القطري، ويرغب في الفوز بلقب ثانٍ في الموسم الحالي، حيث سنلعب نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين، كما أننا سنقدّم كل ما لدينا في الدوري وفي البطولة القارية».

وعن مواجهة الوحدة الماضية ضد الأهلي السعودي، وصف تاديتش التعادل بالنتيجة الجيدة، خصوصاً أنها كانت أمام حامل لقب البطولة، ما يعكس قوة أداء الفريق وقدرته على المنافسة أمام الفرق الكبيرة.

وأضاف: «هذه النتيجة تعطي اللاعبين الثقة للاستمرار بالنهج نفسه في المباريات المقبلة، مع التركيز على الاستعداد للمواجهة المقبلة، بحيث تحقق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على خوض لقاء الإياب على ملعبه في دور الـ16 بثقة وطموح كبيرين».

وشدد تاديتش على أن الوحدة يملك القدرة على المنافسة في جميع المسابقات، بفضل التوازن بين الخبرة والشباب، والروح الجماعية التي تميّز الفريق، مؤكداً أن الالتزام الفني والتكتيكي من قبل اللاعبين والجهاز الفني هو أساس نجاحهم في المراحل المقبلة، وقال: «كل مباراة في هذه المرحلة تُمثّل اختباراً جديداً للفريق، وأي خطأ أو تفريط قد يؤثر في مسار المنافسة، لذلك يحرص الفريق على التركيز التام في كل مواجهة».

واختتم تاديتش تصريحاته بتأكيد أن طموح الوحدة هذا الموسم هو المنافسة على جميع الألقاب المتاحة، وأنهم لن يقصروا في أي جهد لضمان تقديم أفضل مستوى، مضيفاً أن الدعم الجماهيري يُعدّ عاملاً محفزاً للاعبين ويُشكّل دافعاً إضافياً لتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة، قائلاً: «الوحدة يضع نصب عينيه الحسم والتألق، سواء في الدوري أو البطولة القارية أو الكأس المحلي، مع استراتيجية واضحة للمراحل الحاسمة من الموسم، لضمان الوصول إلى النهاية في أفضل صورة ممكنة، وتحقيق الإنجازات التي يطمح لها الفريق وجماهيره».

