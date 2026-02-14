«الأبيض» يدرس مواجهة منتخبَين من أوروبا في مارس المقبل

أكّد عضو الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم، مطر الصهباني، أن «الأبيض» سيخوض معسكر إعداد قصيراً خلال «أيام فيفا»، في الفترة من 23 إلى 30 مارس المقبل، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يدرس إمكانية خوض مباراتين وديتين أمام منتخبين من أوروبا.

وقال الصهباني لـ«الإمارات اليوم»: «سيتم تحديد موعدَي المباراتين لاحقاً، وذلك في إطار تحضير المنتخب للاستحقاقات المقبلة، في مقدمتها كأس الخليج 27، المقررة في سبتمبر المقبل».

وعن خطط إعداد المنتخب للمرحلة المقبلة، قال: «اللاعبون سيكونون مرتبطين بأنديتهم، سواء على صعيد الدوري المحلي أو مشاركة الأندية في البطولات الآسيوية، لذلك فإن الفرصة الوحيدة التي يمكن للجهاز الفني خلالها الاستعانة بلاعبي الأندية هي فترة التوقف في (أيام فيفا) أو فترة التوقف بعد نهاية الموسم، لذلك سينتهز الجهاز الفني فترة التوقف في مارس المقبل لإقامة معسكر الإعداد المرتقب».

وأوضح: «سنقوم في الجهاز الإداري بالتنسيق مع الجهاز الفني بوضع الآلية المناسبة لإقامة معسكر خارجي، وكذلك آلية تجمع اللاعبين خلال فترة المعسكر»، وكشف الصهباني أن المباريات الودية المرتقبة ستكون قبل انطلاق كأس الخليج المقبلة، مشيراً إلى أنه «ستُعقد جلسة مشتركة للجهازين الإداري والفني، في مارس المقبل، للإعداد للمعسكر الخارجي».

وعن إمكانية ضم لاعبَي شباب الأهلي، جويلهيرم دا سيلفا بالا، ويوري سيزار، إلى صفوف المنتخب في المرحلة المقبلة، بعد إكمالهما الفترة القانونية التي تتيح لهما الانضمام، لما يشكله وجودهما من إضافة كبيرة، قال الصهباني: «أي لاعب أكمل الفترة القانونية التي تُمكّنه من الانضمام للمنتخب، فإن الجهاز الفني سيقوم باستدعائه في حال كان وجوده يصب في مصلحة المنتخب».

يُذكر أن المعسكر المرتقب في مارس سيكون الأول للمنتخب منذ آخر مشاركة رسمية له في كأس العرب 2025، التي أُقيمت بالدوحة في ديسمبر الماضي، وحل خلالها في المركز الثالث، علماً بأن المنتخب ينتظره أيضاً استحقاق مهم يتمثّل بالمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.

من جهة أخرى، يحرص الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، وطاقمه الفني المساعد، على متابعة مباريات الأندية في مختلف المسابقات، بهدف مراقبة المستويات الفنية للاعبين، والوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية والذهنية، قبل اختيار قائمة المنتخب.