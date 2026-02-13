دوري المحترفين.. الجزيرة يستعيد اتزانه بفوز صعب على كلباء

استعاد الجزيرة اتزانه بعد ثلاث جولات بلا انتصارات، وتغلب على ضيفه كلباء 2-1، اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الـ16 من دوري المحترفين لكرة القدم.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كلباء عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر، ليبقى قريبا من منطقة الهبوط.

وبادر كلباء بافتتاح التسجيل مبكرا عبر الإيراني شهريار موغانلو، بعدما استغل تمريرة من مواطنه سامان قدوس إثر خطأ من عبدالله رمضان، ليضع الكرة على يسار الحارس علي خصيف (4).

وكثّف الجزيرة ضغطه بحثا عن التعادل، إلا أنه اصطدم بتألق حارس كلباء حمد المنصوري، الذي تصدى لعدة محاولات خطرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

وفي الشوط الثاني، نجح الجزيرة في إدراك التعادل عن طريق عبدالله تراوري، الذي تابع عرضية البرازيلي فينيسيوس ميلو وأسكن الكرة الشباك (46).

وواصل أصحاب الأرض أفضليتهم، ليخطف الكونغولي سيمون بانزا هدف الفوز برأسية إثر ركلة ركنية نفذها الفرنسي نبيل فقير (77).

وكاد البرازيلي برونو دي أوليفيرا أن يعزز تقدم الجزيرة، لكنه أهدر فرصة محققة بعدما سدد كرة مرتدة من الحارس فوق المرمى، رغم خلو الشباك أمامه.