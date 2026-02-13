من علامة الجزاء.. البركاوي يتقدم للظفرة وأوليفيرا يُعادل للبطائح

فرض التعادل 1-1 نفسه على مواجهة البطائح وضيفه الظفرة، اليوم الجمعة على استاد خالد بن محمد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وجاءت أهداف المباراة بتوقيع لاعبي البطائح، إذ افتتح الظفرة التسجيل في الدقيقة 28 عبر مهاجم الظفرة البركاوي من ضربة جزاء، وتمكن الفاروق دي أوليفيرا من إدراك التعادل للبطائح في الدقيقة 67 من علامة الجزاء أيضاً.

وبهذه النتيجة، رفع البطائح رصيده إلى 13 نقطة في المركز 12، فيما عزز الظفرة رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز العاشر.