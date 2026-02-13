نصف ماراثون رأس الخيمة ينطلق السبت بمشاركة كوكبة من نجوم العالم

ينطلق غداً السبت سباق نصف ماراثون رأس الخيمة في نسخته التاسعة عشرة، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حيث تُقام أربعة سباقات حصريًا في جزيرة المرجان، بمشاركة نخبة من العدائين ذوي الخبرة الدولية والإمكانات الواعدة.

ويُقام سباق رأس الخيمة لنصف الماراثون، الذي تنظمه هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، منذ انطلاقه عام 2007، ويحظى بشعبية واسعة بين العدائين من مختلف المستويات، من هواة الرياضة إلى نخبة العدائين العالميين.

ويتضمن الحدث سباق نصف الماراثون الكلاسيكي لمسافة 21.1 كيلومترًا، بالإضافة إلى سباقات أخرى لمسافات 10 كيلومترات و5 كيلومترات و2 كيلومتر، تناسب الرياضيين من جميع الأعمار والقدرات.

ويبدأ سباق النخبة في تمام الساعة 6:15 صباحًا، قبل أن ينطلق باقي العدائين في تحدي نصف الماراثون عند الساعة 7:00 صباحًا. وينطلق سباق الطريق لمسافة 10 كيلومترات في تمام الساعة 8:30 صباحًا، فيما يبدأ المشاركون في سباقي 5 كيلومترات و2 كيلومتر عند الساعة 10:00 صباحًا.

ويتصدّر الكيني جيفري كامورور، بطل العالم ثلاث مرات في سباق نصف الماراثون، فئة النخبة بزمن شخصي قياسي قدره 58:01 دقيقة. ويبرز إلى جانبه عدد من العدائين القادرين على منافسته، من بينهم مواطنه الكيني إسايا لاسوي، الذي حلّ ثالثًا في رأس الخيمة عامي 2024 و2025، وأبدى رغبته في تحطيم الرقم القياسي العالمي «قريبًا»، وهو يعود بزمن شخصي قدره 58:10 دقيقة.

وسينضم إلى الثنائي الكيني على خط البداية كل من جمال يمر ميكونين، الفائز بماراثون سيول 2024 (58:32 دقيقة)، والذي لم ينهِ سباقًا كبيرًا خارج المراكز الثلاثة الأولى سوى مرة واحدة خلال سبع سنوات، وأميديورك واليلجن، الفائز السابق بنصف ماراثون نيودلهي (58:40 دقيقة)، إضافة إلى النجم الصاعد يسماو ديلو، البالغ من العمر 20 عامًا، والفائز بنصف ماراثون كارديف 2025 في ويلز (59:23 دقيقة).

وعلى صعيد السيدات، تتصدر الإثيوبية ويدي كافالي قائمة المتنافسات، حيث تمثل مشاركتها في نصف ماراثون رأس الخيمة ثاني ظهور لها فقط في هذه المسافة. وقدمت العداءة البالغة من العمر 25 عامًا أداءً مميزًا في مشاركتها الأولى عندما احتلت المركز الثالث في كوبنهاغن في سبتمبر الماضي بزمن 65:21 دقيقة، وهو ما يعكس خلفيتها القوية في سباقات الضاحية ونتائجها اللافتة في سباقي 10 كيلومترات و10 آلاف متر على المضمار.

كما تشارك الكينية جلاديس تشيبكوروي (65:46 دقيقة)، التي ركزت على سباقات نصف الماراثون خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ خاضت 18 سباقًا في هذه المسافة وحققت نتائج مميزة باستمرار، وتُوجت في إيطاليا وتايلاند واليابان وكينيا. أما مواطنتها جيسكا تشيلانغات (66:13 دقيقة)، فهي أيضًا من العدّاءات اللواتي يحرزن باستمرار مراكز ضمن الثلاثة الأوائل في سباق 10 كيلومترات، واحتلت المركز الثالث في رأس الخيمة قبل اثني عشر شهرًا.

وإذا ما برزت مفاجأة في السباق، فقد تكون العداءة الإثيوبية ميلال سيوم، البالغة من العمر 19 عامًا، والتي شاركت في سباق واحد فقط خارج وطنها، حين حلّت ثانية في نصف ماراثون نيودلهي في أكتوبر الماضي بزمن 67:21 دقيقة. ومنذ ذلك الحين، ركزت على التدريب في أديس أبابا استعدادًا لمشاركتها المقبلة، وقد تكون جاهزة لإحداث تأثير على أحد أسرع مسارات نصف الماراثون في العالم.