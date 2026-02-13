15 ميدالية جديدة للإمارات في دولية فزاع لألعاب القوى

أضاف منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، ، 15 ميدالية جديدة (4 ذهبيات- 5 فضيات- 6 برونزيات)، في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى "الجائزة الكبرى- دبي 2026)، التي نظمها نادي دبي لأصحاب الهمم على ملاعبه، وأسدل الستار عن نسختها الـ 17 مساء اليوم، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية العالمية "لوس إنجلوس- 2028".

وتوج محمد يوسف بالمركز الأول في مسابقة 400 متر بالكراسي المتحركة لفئة "تي 34" مواصلاً تألقه في هذا الحدث العالمي، بعد فوزه في اليوم الافتتاحي بذهبية 100 متر، مكرراً المشهد بتفوقه على البارالمبي التونسي وليد كتيلة الذي حل ثالثاً، فيما ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية للتايلاندي سيرست جونسوان،

كما حصدت ذكرى الكعبي ذهبية سباق 100 متر "للدراجات الثلاثية" لفئة "تي 71"، فيما فازت سارة الجنيبي بذهبية مسابقة "دفع الجلة" لفئة "إف 32"، لتكتمل الرباعية الذهبية الجديدة، بإحراز لاعب المنتخب عبدالله المصاحبي ذهبية "دفع الجلة" لفئة "إف 54".

وواصلت لاعبة المنتخب مريم الزيودي تألقها، بإحرازها على الصعيد الشخصي ثاني الميداليات، بعد أن توجت بفضية مسابقة "دفع الجلة" التي جاءت مكملة لتتويجها في اليوم الافتتاحي بذهبية رمي القرص عن الفئة التصنيفية "تي 40".

وجاءت ثاني الميداليات الفضية عن طريق أحمد الحوسني في مسابقة رمي الرمح، قبل أن يهدي عبدالله المرزوقي الميدالية الفضية الثالثة بأحرازه المركز الثاني في سباق 100 متر "للدراجات الثلاثية"، وتمكن سعيد الطنيجي من رفع الغلة بأحرازه فضية مسابقة دفع الجلة، قبل أن يحقق عبدالله المصباحي فضية مسابقة رمي القرص.

وأضاف المنتخب 6 ميداليات برونزية جديدة عبر يحيى البلوشي في سباق 100 متر ونورة الكتبي في مسابقة دفع الجلة ومبارك الظنحاني " رمى الرمح " وعبد الرحمن البادي في سباق 100 متر " الدراجات الثلاثية " وراشد الزيودي في مسابقة دفع الجلة ومحمد المزروعي في سباق 800 متر بالكراسي المتحركة.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بالبطولة إلى 24 ميدالية ملونة، بعد أن شهد اليوم الافتتاحي حصد 9 ميداليات ملونة، بواقع (6 ذهبيات- 9 فضة- 9 برونز).

