عرض برازيلي لشراء أدريلسون بـ 6 ملايين يورو.. وهذا موقف الوصل

أكّدت وسائل إعلام برازيلية استمرار ملاحقة الأندية المحلية لكسب خدمات المدافع البرازيلي، أدريلسون سيلفا، بعدما دخل دائرة الاهتمام الجاد من جانب فلومينينسي، الذي تقدم بعرض رسمي إلى نادي الوصل، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية، في خطوة تعكس رغبة النادي البرازيلي في تدعيم خطه الخلفي بعنصر يملك الخبرتين القارية والدولية.

وذكرت صحيفة «غلوبو» أن قيمة العرض بلغت نحو ستة ملايين يورو، موضحة أن نادي بالميراس تقدم، في وقت سابق من الشهر الماضي، بعرض بلغت قيمته خمسة ملايين يورو، لكن إدارة الوصل قابلته بالرفض، في ظل تمسكها بالحصول على مقابل مالي أكبر يتناسب مع قيمة اللاعب الفنية وتأثيره داخل الفريق.

وأضافت: «تشير المعطيات إلى أن فلومينينسي لا ينوي التراجع، إذ من المنتظر أن يقدم عرضاً جديداً، خلال الأيام المقبلة، في حال رفض الوصل الحصول على ستة ملايين يورو، في محاولة لتقريب وجهات النظر، رغم إدراكه لصعوبة المفاوضات».

وتابعت: «إدارة الوصل حددت سقفاً مالياً يصل إلى 10 ملايين يورو للموافقة على التخلي عن المدافع الدولي البرازيلي، ما يعكس أهمية اللاعب في مشروع الفريق، ورغبتها في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أي صفقة محتملة».

وأوضحت: «اهتمام فلومينينسي لم يأتِ من فراغ، إذ إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً يملك سيرة قوية في الملاعب البرازيلية قبل انتقاله إلى دوري المحترفين، أبرزها مع بوتافوغو، حيث قدّم مستويات لافتة وأسهم في تتويج الفريق بلقب كأس ليبرتادوريس، أحد أبرز الألقاب في قارة أميركا الجنوبية».

وأشارت إلى أنه يُنظر إلى أدريلسون باعتباره مدافعاً يتمتع بالصلابة والانضباط التكتيكي، إضافة إلى قدرته على بناء اللعب من الخلف، وهي مواصفات تجعله هدفاً مثالياً لأندية تبحث عن تعزيز التوازن الدفاعي من دون التفريط في الجودة الفنية، بينما في المقابل، يدرك الوصل أن التفريط في لاعب بهذه المواصفات يتطلب تعويضاً مالياً كبيراً يوازي قيمته داخل الملعب.