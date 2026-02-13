الأنظار على نهائي كأس دبي الذهبية السبت.. والبولو يحتفي بالأبطال

تتجه الأنظار عصر غدٍ السبت إلى ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، حيث تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات في المباراة النهائية لبطولة كأس دبي الذهبية 2026 أمام فريق «ذئاب دبي ثيرا»، بعد مشوار ناجح للفريقين في بطولة ذات تصنيف هانديكاب عالٍ (20 جول).

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للبولو محمد خلف الحبتور أن الفرق الستة المشاركة قدّمت مستويات متطورة تعكس تصاعد الأداء عامًا بعد عام، مشيرًا إلى أن فريقي الإمارات و«ذئاب دبي ثيرا» استحقا بلوغ النهائي بعد عروض قوية ولاعبين أصحاب مهارات عالية رجّحت كفة فريقيهما.

ويتحول الختام إلى كرنفال رياضي ترفيهي متكامل يجمع بين البولو والموسيقى وعروض الأكروبات والأزياء ومسابقات العائلات والأطفال، إلى جانب عروض الليزر والألعاب النارية، في أجواء احتفالية أعدّتها اللجنة المنظمة بعناية، فيما تقدم الجهة الراعية برنامجًا فنيًا يمتد حتى منتصف الليل.

ويتضمن برنامج الغد مباراة كأس الترضية بين فريقي الحبتور وغنتوت، قبل المواجهة المرتقبة على لقب كأس البطولة.

من جهة أخرى، أُسدل الستار على موسم حافل لرياضة البولو في حفل ختام نظمه نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في فندق الحبتور بالاس، وسط حضور رسمي ورياضي تقدّمه أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس اتحاد البولو، محمد خلف الحبتور، والأمين العام للاتحاد، محمد الحريز المر، إلى جانب مُلاك الخيول ونجوم البولو والفروسية والمكرّمين.

وشهد الحفل تكريم 28 شخصية وفريقًا وشركة راعية من المتميزين والمبدعين خلال الموسم المنصرم، في أمسية احتفالية سبقت حلول شهر رمضان المبارك، عكست حجم النجاحات الفنية والتنظيمية التي تحققت، ورسّخت مكانة الدولة على خريطة البولو الإقليمية والدولية.

وأعرب محمد خلف الحبتور عن سعادته بما أثمر عنه الموسم من مكاسب مهمة، مؤكدًا أن تلك النجاحات تعزز فرص نجاح الإمارات في استضافة بطولة كأس العالم للبولو 2026.

ووجّه الحبتور الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت للبولو والفروسية، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس فريق الإمارات، وإلى الشيخة علياء آل مكتوم، مثمنًا دعمهم المتواصل لرياضة البولو، إلى جانب أندية الدولة والفرق الصديقة التي أسهمت مشاركاتها في مضاعفة مكاسب الموسم.

وشدد على أن الاتحاد والأندية يحرصان على دعم البراعم والمواهب الواعدة من اللاعبين واللاعبات المواطنين، سواء في البولو أو الفروسية، مؤكدًا أن الحفل جاء تتويجًا لجهود موسم استثنائي حافل بالإنجازات.