منصور بن محمد يشهد جانباً من منافسات «ألعاب دبي 2026»

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، جانباً من منافسات اليوم الأول من النسخة السابعة لـ«ألعاب دبي» التي تقام بمشاركة 56 مدينة عالمية وأكثر من 1600 لاعب ضمن 239 فريقاً.

وأشاد سموه بالمستوى المتقدم الذي ظهرت عليه الفرق المتنافسة، وما قدمته من أداء رفيع يعكس مدى اللياقة البدنية والذهنية للمتنافسين، مؤكداً سموه أن دبي تواصل تقديم نموذج مُلهِم للمجتمع الواعي بقيمة الرياضة، وتحرص على جعلها أسلوب حياة يتبعه الجميع ضمن مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية.

كما اطّلع سموه على التجهيزات الفنية للبطولة، وأشاد بمستويات التنظيم الاحترافي للبطولة، وتكاتف الفِرَق من مختلف الجهات لإخراج البطولة بشكل يليق باسم دبي في مجال تنظيم الفعاليات العالمية.

وشهد اليوم الأول للبطولة جولتين حماسيتين لتحدي الحكومة لفئة الرجال، على أن يستكمل تحدي هذه الفئة بالجولة الثالثة، اليوم الجمعة، ومن ثم سيتم الإعلان عن الفرق الثلاثة المتأهلة للنهائيات.

وأكدت اللجنة المنظمة لألعاب دبي 2026 أن الانطلاقة القوية لليوم الأول من البطولة تحت شعار «معاً نواجه التحدي» وما شهده من مستويات تنافسية عالية وروح فريق استثنائية بين فرق تحدي الحكومة للرجال يعكس جوهر البطولة بوصفها اختباراً للعمل الجماعي بروح الفريق الواحد ولتحقيق الهدف الواحد، حيث لا يتحقق الإنجاز بالقوة الفردية وحدها، بل بقدرة الفريق على التحرك وحدة متكاملة للحفاظ على التركيز والتكامل في كل محطة.

«ألعاب دبي 2026» بالأرقام

تواصل ألعاب دبي في نسختها السابعة مسيرة نموها، مستقطبةً أبرز الكفاءات الرياضية من مختلف أنحاء العالم، وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 1600 لاعب ضمن 239 فريقاً يتنافسون في تحديات الحكومة والمجتمع والمدن والصغار، ويسجل تحدي الحكومة للرجال مشاركة 546 لاعباً ضمن 78 فريقاً، في حين تتنافس 147 لاعبة ضمن 21 فريقاً في تحدي الحكومة للسيدات، ووصل عدد المشاركين في تحدي المجتمع إلى 195 لاعباً ولاعبة ضمن 28 فريقاً، في حين يتنافس 392 بطلاً صغيراً ضمن 56 فريقاً في تحدي الصغار. وتسجل ألعاب دبي 2026 أضخم مشاركة للمدن العالمية في تاريخ البطولة، حيث يتنافس 336 لاعباً ولاعبة من 56 مدينة عالمية في تحدي المدن لحصد لقب البطولة هذا العام.

وتأتي البطولة لهذا العام بشراكة رسمية مع «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع «داماك» و«إمارات» و«بيوند» للتطوير العقاري، وشراكة ذهبية مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ومجموعة القرق وشركة «يونيلابس» الشرق الأوسط، وشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي.

واستقطب تحدي الحكومة حضوراً جماهيرياً واسعاً لتشجيع اللاعبين والفرق المشاركة، ما أضفى أجواء حماسية متميزة للبطولة في صورة تعكس نجاح ألعاب دبي في ترسيخ ثقافة الرياضة جزءاً أساسياً من هوية دبي. وبالتوازي مع ذلك، وفّرت البطولة للعائلات مجموعة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية الملائمة لجميع الأعمار، ما يؤكد بأن البطولة باتت منصة مجتمعية تُلهم مختلف الفئات لتبنّي نمط حياة نشط، وتعزّز التماسك والرفاه المجتمعي.

