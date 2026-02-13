116 خيلاً تتنافس في الأمسية الـ 12 لكرنفال سباقات دبي

ينظم نادي دبي لسباق الخيل، اليوم، الأمسية الـ12 من موسم كرنفال سباقات دبي 2025-2026، على مضمار ميدان العالمي، بمشاركة 116 خيلاً من نخبة الخيول العالمية، تتنافس في ثمانية أشواط تبلغ جوائزها الإجمالية 1.4 مليون درهم.

ويخصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ) لعمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر رملي، بمشاركة 16 خيلاً، وجوائز 120 ألف درهم.

وخصص الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة لمسافة 1900 متر رملي، بمشاركة 12 خيلاً، وبجوائز 165 ألف درهم.

ويقام الشوط الثالث للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر عشبي، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز 190 ألف درهم.

ويشهد الشوط الرابع سباق تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر رملي، بمشاركة 15 خيلاً، وبجوائز 190 ألف درهم.

وخُصص الشوط الخامس للخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ 80-100) لعمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر رملي، بمشاركة 14 خيلاً، وتبلغ جوائزه 250 ألف درهم.

أما الشوط السادس فهو للخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ) لعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر رملي، بمشاركة كاملة قوامها 16 خيلاً، وجوائز 175 ألف درهم.

ويقام الشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ) لعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر عشبي (سباق سرعة)، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز 175 ألف درهم.

وتختتم الأمسية بالشوط الثامن المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ) لعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر رملي (سباق سرعة)، بمشاركة 14 خيلاً، وبجوائز 175 ألف درهم.