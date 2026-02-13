49 لاعباً يحملون آمال الإمارات في «الدوري العالمي للكاراتيه»

كشف الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه المنسق العام لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه - الفجيرة 2026، عبدالله سيف البادي، عن مشاركة 20 جهة مجتمعية في تنظيم الحدث، الذي انطلق، أمس، في الفجيرة، ويستمر حتى بعد غد، بمشاركة نحو 3000 رياضي من 93 دولة، بينهم 49 لاعباً ولاعبة يمثّلون الإمارات.

وقال البادي لـ«الإمارات اليوم»: «الرياضة رسالة إنسانية ومجتمعية، ونسعى لأن تتزامن منافسات الدوري العالمي للشباب مع شراكات مجتمعية تحقق هدف توسيع نطاق انتشار اللعبة، وهو ما أكدت عليه النسخ الماضية من البطولة، في تنامي القاعدة الجماهيرية للحدث».

وأشار البادي إلى المبادرات المصاحبة للنسخة الحالية، قائلاً: «حرصنا على إقامة إعلان ترويجي وتزيين بوابة الفجيرة الأثرية باللون الذهبي، تماشياً مع لون البطولة، كما تم إدراج مبادرة (الأسر المنتجة) بمناسبة (عام الأسرة)، لعرض منتجات الأسر المشاركة، وبالشراكة مع مطار الفجيرة الدولي، تم تخصيص مسابقة يومية للجمهور على تذاكر السفر».

وحول المشاركة الإماراتية، أضاف البادي: «يمثل كاراتيه الإمارات 49 لاعباً ولاعبة، وسط طموحات كبيرة لمستقبل اللعبة من العناصر الشابة، وخبرات مكتسبة تصب في مصلحة مواصلة مسيرة الإنجازات، خصوصاً أن عناصرنا الشابة حققت في الموسم الماضي نتائج لافتة على الصعيد القاري والإقليمي».