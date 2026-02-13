الجزيرة وكلباء.. اختبار تصحيح المسار

تنطلق، اليوم، الجولة الـ16 من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مواجهتين تجمع الأولى الجزيرة مع كلباء، فيما يلتقي البطائح مع الظفرة، على أن تُستكمل غداً، بقمة العين مع النصر، ولقاء خورفكان أمام عجمان، في حين تأجلت ثلاث مواجهات بسبب ارتباطات شباب الأهلي والوحدة والشارقة والوصل بالمشاركات الآسيوية.

ويستضيف الجزيرة نظيره كلباء، في الساعة 20:00، على استاد محمد بن زايد، في مواجهة يتطلع خلالها «فخر أبوظبي» إلى إنهاء سلسلة نتائجه السلبية، بعدما عجز عن تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات بالمسابقة.

ويحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 22 نقطة، ورغم أفضليته النسبية في تلك المباريات، فإنه خلال الجولات الثلاث الأخيرة خسر أمام الوصل صفر-1، وتعادل مع البطائح 1-1، قبل أن يتلقى خسارة مؤلمة صفر-1 أمام العين في الدقائق الأخيرة، ما يفرض عليه ضرورة العودة السريعة إلى سكة الانتصارات، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات المشاركات الخارجية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة الظهور الأول للمهاجم الأنغولي فليسيو ميلسون، مع الجزيرة القادم من النجم الأحمر الصربي خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلى جانب مدافع سوتشي الروسي نبيل أبردين، فيما يترقب جمهور الجزيرة مشاركة ماركوس ميلوني، لاعب الشارقة السابق، بعد تعافيه من الإصابة.

في المقابل، لا يمر كلباء بوضع أفضل، إذ يحتل المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، ولم يحقق الفوز في آخر أربع مباريات، مكتفياً بتعادلين أمام الوصل والشارقة، وخسارتين أمام العين وعجمان، وهي النتائج التي عجّلت بإقالة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، وتكليف العراقي غازي فهد بقيادة الفريق مؤقتاً.

ويستعيد «النمور» خدمات لاعبهم أحمد أبوناموس بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، لتكتمل صفوف الفريق في الظهور الأول للمدرب الجديد، بحثاً عن بداية تعيد التوازن والثقة.

البطائح - الظفرة

يستقبل البطائح ضيفه الظفرة في الساعة 17:30، على استاد خالد بن محمد، في مواجهة تحمل طابعاً خاصاً لأصحاب الأرض، الذين يظهرون للمرة الأولى منذ خمس سنوات من دون هدّافهم أناتولي بيتراند، المنتقل إلى الاتحاد الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان أناتولي من أبرز ركائز البطائح في السنوات الماضية، إذ خاض 101 مباراة بقميص الفريق، وسجّل 32 هدفاً، وأسهم بشكل مباشر في صعوده إلى دوري المحترفين، ما يجعل مباراة اليوم بداية فعلية لمرحلة جديدة هجومياً.

ويأمل البطائح أن ينجح الوافد الفرنسي، سيكو ليغا، في سد الفراغ، خصوصاً بعد سلسلة من التعزيزات، شملت أنتونيو جونيور من النصر، وإديسون سواريز وسعيد سليمان، إلى جانب ثنائي الشارقة الحسن صالح وهارون محمد، وهي صفقات يعوّل عليها المدرب فرهاد مجيدي للابتعاد عن مناطق الخطر.

ويحتل البطائح المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، ويمر بفترة تحسن نسبي، بعدما تجنب الخسارة في آخر أربع مباريات، محققاً فوزاً وثلاثة تعادلات، ليحصد ست نقاط، وهو المجموع ذاته الذي جمعه في أول 11 مباراة من الموسم.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الظفرة اللقاء وهو في المركز الـ10 برصيد 16 نقطة، معتمداً على نتائجه الجيدة خارج أرضه، إذ لم يخسر في آخر مباراتين بعيداً عن ملعبه، محققاً فوزاً على خورفكان 3-2، وتعادلاً مع عجمان 1-1، في مؤشر يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة اليوم.