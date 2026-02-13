«الفار» ومنطقة المشجعين يرفعان سقف الإثارة في «كأس منصور بن زايد»

برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، كشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل وقرعة النسخة الـ13 من «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026»، المقررة إقامتها خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة 16 فريقاً يمثّلون قطاعات ديوان الرئاسة والجهات التابعة له، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عُقد بفندق «قصر الإمارات ماندارين أورينتال» في أبوظبي، بحضور خالد السويدي عضو اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، وممثلي الجهات الراعية، إلى جانب عضو اللجنة الفنية، ماجد الخلاصي.

وتُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في مرحلة المجموعات، حيث تم توزيع الفِرَق على أربع مجموعات، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تُحدد مواجهات الأدوار الإقصائية بنظام القرعة، لضمان الشفافية والتنافسية.

وشهدت نسخة 2026 استحداث عدد من المبادرات التطويرية، أبرزها تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، مع منح كل مدرب حق طلب مراجعتين خلال المباراة، إضافة إلى تخصيص منطقة للمشجعين، وإطلاق «كأس البلاي ستيشن» لفئة الناشئين، بما يُعزّز الأجواء المجتمعية المصاحبة للبطولة.

وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة، إذ ضمت الأولى: دائرة القضاء، ونادي مدينة أبوظبي للغولف، وقطاع المشاريع الهندسية والفنية، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، وضمت الثانية: مكتب الأمين العام، والمركز الوطني للمناصحة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والشؤون القانونية، فيما اشتملت الثالثة على: مدارس الإمارات الوطنية، ومكتب التنسيق المجتمعي، وقطاع الشؤون المالية والمشتريات، وقطاع الخدمات المساندة، أما الرابعة فضمت: مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ومكتب البعثات الدراسية، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.