مريم الزيودي تُهدي الإمارات ذهبية جديدة في «دولية فزاع» لألعاب القوى

أضافت لاعبة المنتخب الوطني لأصحاب الهمم، مريم الزيودي، الميدالية الذهبية الثانية للإمارات في منافسات بطولة «فزاع الدولية» لألعاب القوى (الجائزة الكبرى - دبي 2026)، بعد فوزها بالمركز الأول في منافسات رمي القرص عن الفئة التصنيفية (تي 40).

وتقام البطولة حالياً في نسختها الـ17 على ملاعب نادي دبي للأصحاب الهمم، وتمتد حتى 15 فبراير الجاري، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 56 دولة، والمؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028.

كما شهدت المنافسات رفع المنتخب الوطني غلته إلى تسع ميداليات ملونة، منها أربع فضيات حصل عليها: محمد المزروعي في سباق 100 متر (الفئة تي 53)، وسالم الشحي في سباق 100 متر (الفئة تي 54)، وسارة الجنيبي في منافسات رمي الرمح (الفئة إف 33)، وأحمد الحوسني في دفع الجلة (الفئة إف 33)، إضافة إلى ميداليتين برونزيتين عن طريق محمد الكعبي في دفع الجلة (الفئة إف 36)، وعيسى المزروعي في المنافسة نفسها (الفئة إف 32).

وكانت الميدالية الذهبية الأولى قد تحققت عن طريق محمد يوسف في اليوم الافتتاحي في سباق 100 متر لفئة «إف 32»، بينما حصل أحمد نواد على الميدالية البرونزية في السباق نفسه.

وجاءت ذهبية الزيودي بعد أن حققت رمية بلغت 20.47 متراً، متفوقة على التونسية روعة التليلي، صاحبة ثلاث ذهبيات في دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة - باريس 2024، التي اكتفت بالميدالية الفضية.

وأعربت مريم الزيودي عن فخرها بالحصول على الميدالية الذهبية، وقالت في تصريحات صحافية: «إن الحصول على المركز الأول في هذا الحدث العالمي المهم، يؤكد أن رياضة أصحاب الهمم الإماراتية تواصل قطف ثمار الدعم الكبير، الذي تحظى به هذه الشريحة المجتمعية من القيادة الرشيدة».

وأضافت: «تُحمّلني هذه الذهبية مسؤولية مضاعفة لمواصلة مسيرة النجاح وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت».