فريقا الإمارات و«ذئاب دبي» يتأهلان إلى نهائي الكأس الذهبية للبولو

تأهل فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق «ذئاب دبي»، بقيادة حبتور الحبتور، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس دبي الذهبية 2026 للبولو، التي تختتم منافساتها، غداً، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وشهدت البطولة مشاركة ستة فِرَق، هي: الإمارات وغنتوت والحبتور وبنجاش، وذئاب دبي وجهانجيري.

وأسفرت مواجهتا ختام الدور التمهيدي عن فوز فريق الإمارات على فريق بنجاش بنتيجة ثمانية أهداف مقابل خمسة، بينما تغلب فريق «ذئاب دبي» على فريق جهانجيري بنتيجة 10 أهداف مقابل سبعة، ليحجز الفريقان مقعديهما في النهائي.