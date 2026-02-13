بومضل: كأس الاتحاد أثبتت قوتها.. والمستويات تبشّر بالخير

شهدت منافسات دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد مستويات فنية عالية، وحضوراً جماهيرياً لافتاً، ما أضفى أجواء رياضية مميّزة على البطولة، رغم إقامتها للمرة الأولى بصيغتها الجديدة، كما أسفرت الجولة عن نتائج غير متوقعة يمكن وصفها بالمفاجآت، أبرزها خسارة عدد من فِرَق أندية الدرجة الأولى وخروجها المبكر من المنافسات، وشهدت النتائج فوز فريق «بالم سيتي 365» (درجة ثانية) على الذيد بنتيجة (3-2)، وفوز «فرسان هسبانيا» (درجة ثانية) على يونايتد (4-3) بركلات الترجيح، كما تغلب «فورت فيرتوس» (درجة ثانية) على «غلف يونايتد» (4-3) بركلات الترجيح أيضاً.

وبصعوبة، تأهلت فِرَق الفجيرة والعروبة والعربي ومجد، بعد حسم مواجهاتها عبر ركلات الترجيح، في المقابل تأهلت فِرَق حتا والحمرية ودبا الحصن والإمارات وسيتي و«وولجينتوس إف سي» و«مودرن سبورت» (وجميعها من الدرجة الثانية) بنتائج مريحة.

من جانبه، وصف مدرب الذيد، الجزائري فؤاد بومضل، خسارة فريقه أمام «بالم سيتي 365» بأنها فرصة ثمينة لاختبار اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص كافية خلال مشاركات الفريق في دوري الدرجة الأولى، إذ خاض الذيد اللقاء بتشكيلة من الصف الثاني مع بعض الإضافات المحدودة.

وقال بومضل لـ«الإمارات اليوم»: «طموحنا كان تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة، لكن ظروف المباراة كانت مختلفة، خصوصاً أن المنافس خاض اللقاء بتشكيلته الأساسية والتي تضم لاعبين مميّزين، ورغم ذلك، ظهر لاعبونا بمستوى فني جيد، وحققنا أهدافاً فنية مهمة من هذه المشاركة».

وأضاف: «تابعت عدداً من مباريات البطولة منذ انطلاقها، ووجدت مستويات فنية تُبشّر بالخير، مع وجود لاعبين أكفاء في الدرجتين الثانية والثالثة. من المهم استمرار هذه المسابقة وتطويرها نظراً إلى القيمة الفنية التي أفرزتها».

ويُعدّ خروج فريقَي يونايتد والذيد أبرز مفاجآت هذا الدور، خصوصاً يونايتد الذي بلغ أخيراً نصف نهائي كأس رئيس الدولة على حساب الوحدة، فيما يُصنَّف الذيد «الحصان الأسود» في دوري الدرجة الأول، وتعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في بطولَتي دوري الدرجتين الثانية والثالثة، لاسيما مع تأهل «فورت فيرتوس» الذي ينشط في الدرجة الثالثة.