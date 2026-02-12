بن هويدن: كأس الاتحاد تبرز المواهب الواعدة في الجودو الإماراتي

وصف عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، رئيس لجنة الأندية والأكاديميات، عيسى موسى بن هويدن، المكاسب التي حققتها بطولة كأس الاتحاد لبراعم الجودو، والتي أقيمت مؤخراً بمشاركة 20 فريقًا، بالمهمة، خاصة المشاركة الفاعلة للاعبي الأكاديميات الخاصة.

وقال بن هويدن لـ«الإمارات اليوم» إن البطولة أفرزت عدة مكاسب مهمة، في مقدمتها اكتشاف مواهب واعدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية، إلى جانب المشاركة الإيجابية لفرق الأكاديميات، مؤكداً أن حضورها القوي إلى جانب الأندية الأخرى ساهم في رفع مستوى الاحتكاك الفني بين اللاعبين وتعزيز ثقافة المنافسة والانضباط، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات تشكل ركيزة أساسية في بناء قاعدة قوية لرياضة الجودو في الإمارات.

وأضاف: «شهدت البطولة مشاركة مميزة من الأندية والأكاديميات، ما يعكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة على مستوى الفئات العمرية المبكرة»، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به الأندية والأكاديميات في صقل المواهب وتطوير مهارات اللاعبين منذ المراحل الأولى.

وأشار بن هويدن إلى أن اتحاد الإمارات للجودو يواصل دعمه لمسابقات الفئات السنية وبرامج اكتشاف المواهب، بما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل القارية والدولية، مؤكداً أن البطولة أفرزت مكاسب فنية وتنظيمية مهمة ستنعكس إيجابًا على مستقبل اللعبة.