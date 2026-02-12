جمعة بن دلموك يتقلّد ذهبية رماية «الماسترز 2026»

تُوِّج الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بالميدالية الذهبية في مسابقة رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، ضمن منافسات «ألعاب الماسترز 2026» المقامة حالياً في أبوظبي، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة نحو 25 ألف رياضي يمثلون أكثر من 100 جنسية، يتنافسون في أكثر من 37 لعبة رياضية.

وجاء تتويج الشيخ جمعة بن دلموك بعد أداء قوي وثابت في الجولات الخمس لفئة 30 إلى 40 عاماً، محققاً 118 طبقاً، ومتقدماً بفارق طبقين عن لاعب فريق فزاع أحمد يحيى الحمادي الذي نال الميدالية الفضية، فيما حلّ زميلهما وليد العرياني في المركز الثالث ليحصد الميدالية البرونزية، مؤكداً السيطرة الكاملة لفريق فزاع على منصة التتويج.

وأُقيمت المنافسات في ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، حيث قام رئيس اتحاد الإمارات للرماية اللواء محمد سهيل النيادي، بتتويج الفائزين، معرباً عن سعادته بعودة رماة الإمارات إلى منصات التتويج في البطولات المحلية والقارية.

وأكد النيادي أن النتائج المحققة تعكس حجم العمل الذي يقوم به الاتحاد لتطوير اللعبة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد دعماً أكبر لتمكين الرماة من تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم الدولة في مختلف المحافل.

ومن المقرر أن تُستكمل منافسات رماية الشوزن يومي الجمعة والسبت المقبلين بإقامة مسابقة رماية الأطباق من الأبراج، ضمن برنامج البطولة.