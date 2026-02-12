فريق الإمارات و"ذئاب دبي" يتأهلان إلى نهائي كأس دبي الذهبية

تأهل فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق "ذئاب دبي" بقيادة حبتور الحبتور، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس دبي الذهبية 2026 للبولو، التي تختتم منافساتها السبت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وشهدت البطولة مشاركة 6 فرق هي الإمارات، وغنتوت، والحبتور، وبنجاش، وذئاب دبي، وجهانجيري، بهانديكاب 20 جول.

وأسفرت مواجهتا ختام الدور التمهيدي عن فوز فريق الإمارات على فريق بنجاش بنتيجة 8 أهداف مقابل 5، فيما تغلب فريق "ذئاب دبي" على فريق جهانجيري بنتيجة 10 أهداف مقابل 7، ليحجز الفريقان مقعديهما في النهائي.