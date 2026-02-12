فريق قازان الروسي يصعد برج خليفة في 26:24 دقيقة

شهد برج خليفة، أمس، منافسات «تحدي البرج» ضمن بطولة «ألعاب دبي» في نسختها السابعة، وهو أحد أكثر اختبارات التحمّل صعوبة في الرياضات التنافسية، إذ يدفع الرياضيين إلى بذل أقصى حدود قدراتهم البدنية والذهنية لصعود أعلى مبنى في العالم بارتفاع 160 طابقاً.

وشهد «تحدي البرج» أكبر عدد من المشاركين في تحدي المدن، بمشاركة 336 لاعباً ضمن 56 فريقاً تحدوا الجاذبية في سباق عمودي فريد من نوعه، حيث تنافس المشاركون في صعود 160 طابقاً بإجمالي 2909 درجات وارتفاع 828 متراً.

وصُمم التحدي كفعالية خاصة لاحتساب 16 نقطة إضافية ضمن «تحدي المدن» في إطار بطولة «ألعاب دبي»، ليكافئ الفِرَق التي تتمكن من استكماله بمعيار السرعة بنقاط إضافية يعبرون معها إلى المنافسات الرئيسة برصيد أعلى.

7 فِرَق تحصد 16 نقطة

وحصد فريق قازان من روسيا المركز الأول بعد وصوله إلى نهاية التحدي في وقت قياسي بلغ 26:24 دقيقة، وحلّ فريق أوفييدو من إسبانيا ثانياً بتوقيت 26:53 دقيقة، فيما حصل فريق كوتنا هورا من جمهورية التشيك على المركز الثالث بـ27:49 دقيقة، وفريق آرهوس من الدنمارك على المركز الرابع بانتهائه في 28:54 دقيقة، فيما وصل فريق دبي إلى القمة في 29:13 دقيقة، وحلّ فريق لشبونة من البرتغال خامساً بزمن 29:26 دقيقة، وفريق مونتريال من كندا سابعاً مع وصوله إلى نهاية التحدي بزمن 29:36 دقيقة، وبذلك ضمنت هذه الفِرَق 16 نقطة في رصيدها قبل دخول منافسات «تحدي المدن» بعد غدٍ، ما يُعزّز من فرصها بالتأهل إلى النهائيات، وحصد لقب البطولة.

معاً نواجه التحدي

وتم تنظيم «تحدي البرج» كجزء من منافسات «تحدي المدن» للعام الثالث على التوالي، حيث تنافست في التحدي فِرَق يضم كلّ منها خمسة لاعبين، بينما يتم ربط لاعبي كل فريق ببعضهم بعضاً، بما يُرسّخ مفهوم العمل الجماعي وروح الفريق والتنسيق طوال رحلة الصعود.

وتوجب شروط المنافسة على اللاعبين الالتزام بالترتيب نفسه حتى نهاية التحدي، ما يحوّل الصعود إلى اختبار حقيقي للقدرة على التحمّل، والحضور الذهني، والمسؤولية المشتركة. وعلى خلاف السباقات التقليدية، لا يعتمد النجاح في «تحدي البرج» على سرعة الفرد، بل على قدرة الفريق على استكمال التحدي كوحدة متناغمة، في رسالة مغزاها أن التقدّم والنجاح لا يتحقق إلا بتكامل الجهود.

«تحدي المدن»

يجمع «تحدي المدن» ضمن «ألعاب دبي» نخبة فِرَق المدن العالمية التي تجدد المشاركة في ألعاب دبي، ومنها: كولورادو من أميركا، ومونتريال من كندا، وهما المدينتان اللتان فازتا بالمركز الأول في بطولة 2025، ولندن من بريطانيا، وموسكو وقازان وسانت بطرسبرغ من روسيا، وباريس من فرنسا، وفلورنسا من إيطاليا، وأوفييدو وبرشلونة من إسبانيا، وهيوستن وسانت لويس من أميركا، وأولم من ألمانيا، ولوسيرن من سويسرا، وإدنبرة من اسكتلندا، وأوسلو من النرويج، ودانسك وريبنيك من بولندا، وكوتنا هورا من جمهورية التشيك، ومالمو من السويد، وبريدا من هولندا، وطشقند من أوزباكستان، والرفاع من البحرين، إضافة إلى دبي، المدينة الحاضنة لهذه البطولة العالمية.

كذلك تنضم إلى المنافسات للمرة الأولى مدن جديدة، مثل: القنيطرة من المغرب، وبيونس آيرس من الأرجنتين، وأمستردام من هولندا، واستوكهولم وغوتنبرغ من السويد، ويوتا من أميركا، وإلبلاغ وكاتوفيتسه من بولندا، كما ترحب المنافسات هذا العام بانضمام فريق رأس الخيمة.

«ألعاب دبي 2026»

يُذكر أن النسخة السابعة من بطولة «ألعاب دبي» الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، تُقام تحت شعار «معاً نواجه التحدي»، خلال الفترة من اليوم إلى 15 فبراير الجاري، بشراكة رسمية مع موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع مجموعة «داماك» وبيوند للتطوير العقاري ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشراكة ذهبية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «يونيلابس» الشرق الأوسط، ومجموعة عيسى صالح القرق، وشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي.

ترتيب الفِرَق الفائزة

. 160 طابقاً، بإجمالي 2909 درجات وارتفاع 828 متراً، صعدها المشاركون نحو قمة أعلى مبنى في العالم «برج خليفة».

. 7 مدن كسبت كامل النقاط الإضافية بوصولها إلى قمة برج خليفة في وقت قياسي، لتُعزّز فرص الفوز بلقب بطل «تحدي المدن».