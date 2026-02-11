كازاخستان "C" بطلاً للنسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"

تُوّج فريق كازاخستان "C" بلقب النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"، بعدما تصدّر الترتيب العام برصيد 536 نقطة، في المنافسات التي أختتمت اليوم في المدينة التدريبية بالروية بدبي، بمشاركة أكثر من 109 فرق من 48 دولة.

وجاء فريق كازاخستان "A" في المركز الثاني بعدما جمع 515 نقطة، فيما حل فريق الشرطة الصينية "C" ثالثاً برصيد 493 نقطة، ليكتمل بذلك عقد المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام للبطولة.

وتوّج القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، الفرق الفائزة في المجموع العام، بحضور مساعد القائد العام لشؤون العمليات اللواء سيف مهير المزروعي، ومدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ العميد مصبح الغفلي، ورئيس اللجنة المنظمة للتحدي العميد عبيد مبارك الكتبي، ورئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة "إيدج" سيف علي الدهباشي.

وكان اليوم الخامس والأخير قد شهد إقامة منافسات "الموانع"، حيث أحرز فريق كازاخستان "B" المركز الأول، تلاه فريق الشرطة الصينية "B" في المركز الثاني، فيما جاء فريق شرطة روندا الوطنية "1" في المركز الثالث.