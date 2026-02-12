أكثر من نصف أندية الدوري في «دوامة الهبوط»

سجّلت النسخة الحالية من دوري المحترفين لكرة القدم حالة غير مسبوقة في تاريخ صراع البقاء، مع دخول ثمانية فريق (من أصل 14 فريقاً) في دائرة الهبوط قبل انطلاقة الجولة الـ16، غداً، في مشهد يؤكد أن الصراع المحتدم بين شباب الأهلي والعين على القمة ليس وحده الأكثر إثارة هذا الموسم، بل إن أسفل جدول الترتيب يشهد سخونة استثنائية وندية نادرة.

ولا يفصل بين بني ياس، صاحب المركز الأخير برصيد 11 نقطة، وخورفكان، الذي يحتل المركز السابع بـ18 نقطة، سوى سبع نقاط فقط، ما يجعل كل نتيجة في الجولات المقبلة ذات تأثير مباشر في مصير أكثر من نصف أندية الدوري، ويحوّل كل مباراة إلى مواجهة مصيرية.

وشهدت الجولة الماضية تغيّراً لافتاً في مراكز الفرق من السابع حتى الأخير، عقب انتصارات خورفكان وعجمان ودبا، مقابل خسارتَي الشارقة وكلباء، ليزداد الضغط على ما يُعرف بـ«المنطقة الدافئة»، التي تقلّص الفارق بينها وبين القاع بشكل غير مسبوق، محوّلة جدول الترتيب إلى لوحة متحركة يصعب معها التنبؤ بهوية الهابطين، بعكس ما اعتادت عليه المواسم السابقة.

وعلى امتداد تاريخ دوري المحترفين، لم يسبق أن كان الفارق بين صاحب المركز الأخير ومنتصف الجدول، وتحديداً المركز السابع، بهذا الضيق بعد نهاية الجولة الـ15، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى التنافس، ويقلّص الفوارق الفنية بين الفرق خلال الموسم الحالي.

وتبرز المقارنة مع المواسم الماضية حجم هذا التحول، إذ شهد موسم 2023-2024، بعد مرور 15 جولة، فارقاً بلغ 16 نقطة بين الجزيرة، صاحب المركز السابع آنذاك برصيد 21 نقطة، وكل من الإمارات (8 نقاط) وحتا (5 نقاط).

وفي موسم 2024-2025، كان المشهد أكثر اتساعاً، حيث امتلك الوصل، صاحب المركز السابع، 21 نقطة، مقابل تسع نقاط لدبا الحصن، وثلاث نقاط للعروبة، بفارق وصل إلى 18 نقطة.

أما موسم 2015-2016، فقد حمل مفارقات تاريخية، إذ سجل الشعب أدنى حصيلة نقاط بعد مرور 15 جولة بثلاث نقاط فقط، قبل أن يهبط بنهاية الموسم برصيد سبع نقاط، كأقل عدد نقاط في تاريخ الاحتراف، في حين كان موقف رفيقه في الهبوط فريق الفجيرة الأكثر غرابة، بعدما جمع 26 نقطة كاملة بنهاية الموسم، لكنها لم تكن كافية للبقاء، ليحمل الرقم القياسي كأكثر فريق يجمع نقاطاً ويهبط في آن واحد.

وتنطلق الجولة الـ16، غداً، حيث يستقبل البطائح ضيفه الظفرة على استاد خالد بن محمد في الساعة 17:30، ويحل كلباء صيفاً على الجزيرة في الساعة 20:00 على استاد محمد بن زايد، وتستكمل الجولة، بعد غد، بقمة العين والنصر في الساعة 20:00 على استاد هزاع بن زايد، فيما يستقبل خورفكان ضيفه عجمان في الساعة 17:30 على استاد صقر بن محمد القاسمي.

وتأجلت مواجهات شباب الأهلي مع الوحدة، والشارقة أمام دبا، والوصل ضد بني ياس، نظراً لالتزام فرق شباب الأهلي والوحدة والشارقة والوصل بالمشاركات الآسيوية.