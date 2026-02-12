ريال مدريد وبايرن يتصدران المشاركين في «كأس دبي للقارات تحت 13 سنة»

تنطلق، اليوم، منافسات النسخة التاسعة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، وتستمر منافساتها حتى 15 فبراير الجاري، بدعم من مجلس دبي الرياضي، وتجمع 32 من أعرق الأندية العالمية، في مقدمتها ريال مدريد وبايرن ميونيخ وأرسنال وتشيلسي، وميلان، وأياكس وفلامنغو.

وتم الإعلان عن تفاصيل «المونديال المصغر» خلال مؤتمر صحافي، عُقد في «قاعة المؤثرين» بأبراج الإمارات، وتحدث فيه نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول، والنجم الإسباني السابق، ميشيل سلغادو، والمدير الرياضي لنادي ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومديري أكاديميات كرة القدم في أندية دبي والمديرين الفنيين والمدربين في الأكاديميات الحكومية والخاصة.

من جانبه، قال خلفان بلهول: «نعمل وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة في الاستثمار بالشباب، وتعد هذه البطولة إحدى أهم الفعاليات التي تسهم في تحقيق خطتنا الرياضية، التي أطلقناها في نوفمبر الماضي، وهذه البطولة هي التجسيد العملي لتلك الأهداف، لبناء جيل قادر على منافسة أقوى الفرق العالمية، فجوهرها هو استقطاب الموهوبين ووضعهم في بيئة تنافسية حقيقية تسمح برصد قدراتهم ومقارنتها بأفضل النماذج العالمية، فهدفنا أن تكون هذه البطولة مختبراً فنياً لتقييم مواهب أندية الإمارات وقياس قدراتها أمام المدارس العالمية، ونحن نؤمن بأن وضع اللاعب الناشئ في بيئة تنافسية حقيقية هو السبيل الوحيد لرصد التطور وتصحيح المسارات».

وتم توزيع الفرق المشاركة على ثماني مجموعات، حيث تضم المجموعات نخبة من الأندية العالمية مثل: ريال مدريد، وبايرن ميونيخ، وأرسنال، وتشيلسي، وميلان، وأياكس، وفلامنغو، كما ترفع أندية الإمارات راية التحدي بمشاركة شباب الأهلي، والنصر، والوصل، والوحدة، وعجمان، والشارقة، وفرسان هسبانيا، بالإضافة إلى فريق مركز دبي لمواهب كرة القدم تحت 12 سنة.