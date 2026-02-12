4 ملايين دولار جوائز «تنس دبي» للاعبات المحترفات

كشف مدير بطولات «سوق دبي الحرة» للتنس، صلاح تهلك، عن ارتفاع بنسبة 603% على مدى التاريخ في إجمالي الجوائز المالية لبطولة السيدات للاعبات المحترفات، التي تحتفل، بعد غد، بانطلاق نسختها الـ26، وتستمر حتى 21 الجاري، بجوائز مالية تبلغ 4.08 ملايين دولار، ضمن فئة 1000 نقطة، وبمشاركة نخبة من نجمات «الكرة الصفراء»، تتقدمهن 18 لاعبة من بين المصنفات الـ20 الأوليات عالمياً.

وقال تهلك لـ«الإمارات اليوم»: «شهدت بطولة السيدات، على مدى السنوات، نمواً لافتاً، سواء من حيث استقطاب أبرز نجمات العالم، إذ تُوّجت بلقبها 18 بطلة عالم، أو من حيث الارتقاء بالتصنيف وعدد النقاط الممنوحة للبطلات، وصولاً إلى فئة 1000 نقطة، إلى جانب الزيادة المتواصلة في إجمالي الجوائز المالية، التي ارتفعت بنسبة 603% خلال 26 عاماً من عُمر البطولة».

وأوضح: «انطلقت بطولة السيدات عام 2001 بإجمالي جوائز مالية بلغ 585 ألف دولار، منها 90 ألف دولار للفائزة باللقب، لترتفع الجوائز تدريجياً حتى بلغت في نسخة 2026 نحو 4.08 ملايين دولار».

وأضاف: «طالما فرضت بطولات دبي مكانتها على خريطة التنس العالمية، إذ يتحدث اللاعبون واللاعبات دائماً عن تجربتهم في دبي، ويشيدون بالأجواء التنافسية والتنظيمية المميزة التي نحرص على توفيرها. كما أن بطولة دبي كانت الوحيدة تاريخياً التي منحت بطولات السيدات جوائز مالية موازية لتلك المخصصة لبطولات الرجال».

وتابع: «تعكس نجاحات (تنس دبي)، سواء على صعيد السيدات أو الرجال، المكانة العالمية التي حققتها دبي والبطولة على مدار أكثر من ثلاثة عقود، بعدما أصبحت واحدة من أفضل 10 بطولات في العالم، كما تحولت دبي إلى علامة عالمية بارزة في عالم التنس». وأكد أن البطولة توفر منظومة متكاملة من الخدمات للاعبين وعائلاتهم، تشمل الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية، بما يضمن تجربة متكاملة خلال فترة الإقامة.

وأشار تهلك إلى أن نسخة السيدات 2026 تتفوق للمرة الأولى من حيث الجوائز المالية مقارنة ببطولة الرجال، وقال: «من الطبيعي أن تواصل بطولة السيدات حضورها القوي في النسخة الجديدة، التي تشهد مشاركة 18 لاعبة من بين المصنفات الـ20 الأوليات عالمياً، تتقدمهن المصنفة الأولى عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا».

وأكد أن إجمالي الجوائز المالية لبطولتَي السيدات والرجال سيصل إلى 7.4 ملايين دولار، إذ تبلغ جوائز بطولة الرجال، التي تنطلق عقب ختام بطولة السيدات، 3.3 ملايين دولار.