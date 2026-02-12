عبدالله درويش: المنافسون على البقاء سيحدّدون الأندية الصاعدة إلى «المحترفين»

واصل فريق يونايتد، بقيادة الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، صدارته لدوري الدرجة الأولى، بعد فوزه المثير على ضيفه الحمرية بهدف نظيف، سجله البرتغالي صامويل سوزا من ركلة جزاء قبل صافرة النهاية بدقائق معدودة، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، متمسكاً بالصدارة ومعزّزاً تتويجه بلقب «بطل الشتاء».

وفي بقية نتائج الجولة الـ15 من دوري الدرجة الأولى، التي أقيمت مبارياتها يومَي السبت والأحد الماضيين، حقق دبا الحصن فوزاً كبيراً على سيتي (4-1)، بينما فاز الاتفاق على غلف يونايتد (3-1)، وتعادل الفجيرة مع الجزيرة الحمراء (1-1)، والإمارات مع الذيد (2-2)، بينما فاز حتا على مجد، والإمارات على مصفوت، ويونايتد على الحمرية بالنتيجة نفسها (1-0).

ورفع يونايتد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول، يليه دبا الحصن بـ27 نقطة، ثم الفجيرة بـ26 نقطة، وتساوت ثلاثة فرق عند 25 نقطة، هي العربي وحتا والعروبة، وجاء الذيد سابعاً بـ24 نقطة، ثم الإمارات بـ22 نقطة، وتساوت فرق سيتي والحمرية وغلف يونايتد عند 16 نقطة، تلاها الجزيرة الحمراء بـ12 نقطة، ثم مجد بـ10 نقاط، والاتفاق بتسع نقاط، وأخيراً مصفوت بست نقاط.

وكشفت الجولة الماضية عن مؤشرات فنية أثرت في النتائج بشكل ملحوظ، أبرزها إشهار حكام المباريات 29 بطاقة في سبع مباريات، منها أربع بطاقات حمراء، و25 بطاقة صفراء، وفي المقابل استحق فريق سيتي لقب الفريق الأكثر انضباطاً، بعدما تجنّب ارتكاب الأخطاء المباشرة ولم يحصل على أي بطاقة، وفي مشهد فني بارز، نجح فريق الجزيرة الحمراء في حصد نقطة ثمينة بعد تعادله مع الفجيرة بهدف لمثله، ما عزّز حظوظه في البقاء، وأبعد الفجيرة عن أحد مركزي الصدارة والوصافة.

وقال مدير الفريق الأول لنادي الجزيرة الحمراء، عبدالله درويش، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفرق التي تنافس على البقاء سترسم ملامح الصاعدين إلى دوري المحترفين»، واصفاً «نقطة التعادل أمام الفجيرة بالثمينة، كونها رفعت رصيد الفريق وعزّزت حظوظه في البقاء، بينما أفقدت الفجيرة نقطتين مهمتين»، وأضاف: «أسهمت نتيجة التعادل في إيقاف سلسلة الهزائم التي تعرض لها الفريق في المباريات الثلاث السابقة، ما سيمنح اللاعبين دافعاً معنوياً وفنياً للمباريات المقبلة».

وأكمل: «فريق الجزيرة الحمراء قدّم مباراة قوية، خصوصاً على الصعيد الدفاعي».