اختتام بطولة فزاع للهدد بمشاركة واسعة ومستويات تنافسية عالية

اختتمت بطولة فزاع للهدد التابعة لإدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمنطقة العشوش على طريق دبي العين وسط منافسات قوية عكست المستوى المتقدم لرياضات الصيد بالصقور.

وشهدت الأشواط الختامية ندية عالية وارتفاعا ملحوظا في أداء الصقارين والطيور المشاركة، حيث تنافس المتأهلون لإحراز المراكز المتقدمة في واحدة من أعرق البطولات التراثية على مستوى الدولة.

وسجلت البطولة مشاركة واسعة وغير مسبوقة بمشاركة ما يزيد على 800 صقار وأكثر من 1000 طير تأهل منها 49 طيراً إلى الأشواط النهائية بعد تصفيات امتدت على مدار أيام البطولة.

وأكد مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث راشد حارب الخاصوني أن بطولة فزاع للهدد حققت في نسختها الحالية نجاحا لافتا على مختلف المستويات سواء من حيث حجم المشاركة أو المستوى الفني العالي ووتيرة التنافس القوية التي ميزت الأشواط.