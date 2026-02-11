«أخوة للأبد» للشطرنج.. القمة محتدمة بعد الجولة الثالثة

تواصلت منافسات بطولة الإمارات والكويت «أخوة للأبد» للشطرنج الكلاسيك، التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وسط أجواء تنافسية قوية ومشاركة واسعة بلغت 91 لاعباً.

وأسفرت نتائج الجولة الثالثة عن تقارب كبير في صدارة الترتيب، بعدما تساوى عدد من اللاعبين برصيد 3 نقاط كاملة، يتقدمهم زايد محمد آل علي، وخليفة طلال البلوشي، وبندك أحمد سعيد، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الذين قدموا مستويات فنية مميزة خلال الجولات الأولى.

وشهدت البطولة حضوراً لافتاً لعدد من اللاعبين الشباب والناشئين، الذين تمكنوا من تحقيق نتائج إيجابية أمام لاعبين ذوي خبرة، ما عزز من قوة المنافسة وأضفى مزيداً من الإثارة على مجريات البطولة.

وافتتح الجولة الثالثة رجائي السوسي، المدير التنفيذي للعمليات الفنية في النادي، وزينب المعمري المنسق الفني، إلى جانب لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وافية المعمري.

وتقام البطولة وفق النظام السويسري من 7 جولات، بزمن تفكير قدره 40 دقيقة مع إضافة 20 ثانية لكل نقلة، على أن تستمر المنافسات خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب للجولات الحاسمة والصراع المتواصل على المراكز الأولى.