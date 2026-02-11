حمدان الكمالي: التخطيط المالي للاعب قبل الاعتزال ضرورة ملحّة.. ومكاسب الكرة لا تكفي!

أكد اللاعب الدولي السابق، حمدان الكمالي، أن التفكير المبكر في مستقبل لاعبي كرة القدم بعد الاعتزال أصبح ضرورة ملحة، خصوصاً بالنسبة لأولئك الذين لا يرتبطون بجهات عمل توفر لهم الاستقرار المالي والمعيشي بعد انتهاء مسيرتهم الرياضية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الجهات الرياضية، بما فيها الأندية واتحاد كرة القدم، عليها تحمل مسؤولية تأمين مستقبل اللاعبين بعد سنوات طويلة من التركيز على ممارسة كرة القدم، لضمان استمرارية حياتهم المهنية والاجتماعية بعد الاعتزال، وهذا الأمر لا ينطبق على لاعبي كرة القدم فحسب، بل على بقية الألعاب الرياضية».

وأضاف: «هناك لاعبون ركزوا طوال حياتهم على تطوير الجانب الرياضي، بهدف تمثيل المنتخبات الوطنية والأندية بأفضل صورة ممكنة، دون أن يضعوا خططاً لمستقبلهم بعد الاعتزال، وبعضهم لم يكمل دراسته أو ينخرط في برامج تعليمية موازية، وذلك من أجل الالتزام بالتدريبات والمباريات، وهو ما حرمه فرص الحصول على وظيفة تؤمن له حياة مستقرة بعد انتهاء مسيرته الكروية».

وأضاف: «الحياة اليوم تغيرت كثيراً عن السابق، إذ ارتفع مستوى النفقات ومتطلبات المعيشة، ما يجعل التخطيط المالي والمعرفي قبل الاعتزال أمراً ضرورياً لضمان الحفاظ على المستوى المعيشي نفسه، وعدم الاعتماد فقط على المكاسب المالية من ممارسة كرة القدم».

وتابع: «إذا لم يكن هناك ضمان اجتماعي للاعبين المعتزلين فيجب على الأندية والجهات الرياضية تبني برامج تعليمية وتدريبية متكاملة موازية للنشاط الرياضي، تشمل مجالات إدارة الأعمال والاستثمار والمهارات الحياتية».