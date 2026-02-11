19 سباقاً بأجندة الموسم الجديد لنادي أبوظبي للرياضات البحرية

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية عن الجدول الزمني الكامل لسباقات وفعاليات الموسم البحري لعام 2026 الذي يتضمن 19 سباقاً بحرياً تراثياً تشمل سباقات المحامل والبوانيش الشراعية، وبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على الموروث البحري الإماراتي الأصيل وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.

كان الموسم قد انطلق في شهر يناير بإقامة سباق العالية للبوانيش الشراعية في أبوظبي، وتواصلت خلال شهر فبراير السباقات التراثية بإقامة سباق صلاحة للبوانيش الشراعية أيضا يوم 7 فبراير في منطقة الظفرة، وسباق التفريس التراثي، وأقيم سباق «جنانة» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 8 فبراير في الظفرة.

ويشهد يوم 28 مارس إقامة سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً انطلاقاً من جزيرة دلما وصولاً إلى المرفأ، والذي يُعد إحدى أبرز المحطات التراثية في روزنامة الموسم البحري.

ويقام ضمن الفعاليات سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 27 مارس في جزيرة دلما، إضافة إلى العديد من الفعاليات الرياضية المصاحبة.

وتتواصل السباقات خلال شهر أبريل بإقامة سباق «أبوالأبيض» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 11 أبريل، وسباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 24 أبريل.

وتُستأنف الفعاليات البحرية في 11 سبتمبر بإقامة سباق ياس للبوانيش الشراعية في أبوظبي، يليه سباق «أريلة» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 18 سبتمبر في أبوظبي أيضاً.

وفي شهر أكتوبر، تقام 3 سباقات بحرية، هي سباق الحديريات للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 2 أكتوبر، وسباق «النوف» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً يوم 10 أكتوبر، وسباق «غناضة» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 17 أكتوبر.

وضمن فعاليات مهرجان السلع البحري، الذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، يقام سباق «السلع» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق «براكة» للبوانيش الشراعية.

وتُختتم الفعاليات البحرية في شهر ديسمبر من خلال مهرجان «الياسات» البحري، الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر، ويتضمن سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وسباق «القفاي» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسباق «مروح» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، إلى جانب سباق التجديف التراثي.