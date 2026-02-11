الإمارات تحرز المركز الأول في كأس العرب للتايكواندو

حققت الإمارات المركز الأول في بطولة كأس العرب للتايكواندو، التي اختتمت مساء الاثنين في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبالتنظيم المشترك للاتحادين الإماراتي والعربي للتايكواندو، بمشاركة 1282 لاعبًا من 22 دولة.

وجمعت لاعبو الإمارات 27 ميدالية، توزعت على 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، وجاء الأردن في المركز الثاني برصيد 13 ميدالية منها 4 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، تلاه السعودية ثالثة بذهبيتين و3 برونزيات.

الميداليات الذهبية للإمارات: مؤيد تميم وريم يوسف وماريا الأنصاري وعزة أسامة وريتال غازي.

الميداليات الفضية للإمارات: سلمى دميري وعليا الصريدي وصالحة سعد ورانيا النعيمي وريتال عبداللطيف وفاطمة سعد.

الميداليات البرونزية للإمارات: سلطان سليمان، أحمد زيدان، ميلاني سليماني، آدم ياسر، عمر لؤي، يامن مصطفى، عبدالله البلوشي، إبراهيم محمد، أيمن السيد، عفرا البلوشي، حمدة خالد، فاطمة مصطفى، شوق الهنائي، ريتال محمد، رغد صالح، ماجدة الكتبي، مريم جاسم، عميرة عبدالريحان، وخديجة جمال.

وأكد مدير البطولة، نادر أبو شاويش، أن اللاعبين قدموا مستويات فنية عالية، وتمتعوا بالروح الرياضية المتميزة، مشيرًا إلى أن البطولة حققت أهدافها بنجاح، ومثمنًا الأداء القوي للاعبي الإمارات الذين ظهروا بمستويات فنية تعكس تطورهم، كما أظهر لاعبو الدول العربية تميزًا يعكس استفادتهم من المشاركة في النسخ السابقة من بطولات الفجيرة الدولية وكأس العرب.