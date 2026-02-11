حسن زهران: أغلب لاعبي الإمارات لا يحصلون على رواتب خيالية تؤمّن حياتهم بعد الاعتزال

شدد لاعب الوصل وعجمان السابق، حسن زهران، على ضرورة حماية لاعبي كرة القدم بعد الاعتزال، في ظل الواقع المعيشي الصعب الذي يفرضه نمط الحياة الحديث، مُشدداً على هذه الحماية يتحمل مسؤولياتها الأندية واتحاد الكرة معاً.

وكان زهران بين مجموعة من اللاعبين والإداريين المطالبين بخطوات لضمان مستقبل أفضل للاعبين السابقين، الذين يجدون أنفسهم بلا مصدر دخل ثابت بعد انتهاء مسيرتهم، ما يجعلهم عُرضة للضيق، وأبرزها اضطلاع الأندية والاتحادات وبقية الجهات ذات الصلة بمسؤولياتها تجاه توفير معاشات مناسبة، عبر استقطاع نِسَب من عقود اللاعبين خلال مسيرتهم، أو استحداث وظيفة لاعب براتب تقاعدي، من أجل تأمين مستقبل الرياضيين.

وقال زهران لـ«الإمارات اليوم»: «دعم هذا المشروع لم يعد خياراً، بل ضرورة، خصوصاً أن غالبية اللاعبين المقيدين في قوائم الأندية من المحترفين والهواة لا يحصلون على رواتب خيالية تضمن لهم الاستمرار في حياة كريمة بعد الاعتزال، إذ ينفق معظمهم رواتبهم لتلبية احتياجاتهم اليومية، وعند نهاية مسيرتهم الرياضية تنقطع مصادر الدخل، ليصبحوا بلا موارد مالية لاستكمال حياتهم».

واقترح على الأندية تنظيم دورات متخصصة للاعبين في مجالات إدارة الأعمال والتسويق والاستثمار وغيرها، بهدف تزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لمتابعة مسار مهني بعد الاعتزال.

وتابع: «أتذكر أنه في إحدى المرات طلبت من إدارة أحد الأندية، التي كنت ألعب لها، استثمار عقدي السنوي في مشروعات لديه، لكنها رفضت، ولم تكن لدي أي خلفية في هذا المجال، أعتقد أن هذه كانت واحدة من أكبر المشكلات التي واجهت أفراد جيلي من اللاعبين، فقد كانت لدينا وقتها الأموال، لكننا لم نعرف كيفية استثمارها بصورة صحيحة لوضع أساس متين لحياتنا بعد الاعتزال».