«سلة العربي» تفرض الفاصلة على شباب الأهلي في «سوبر غرب آسيا»

فرض فريق كرة السلة في نادي العربي القطري، مباراة ثالثة فاصلة على شباب الأهلي، بعد فوزه المستحق على ضيفه بنتيجة (103-79)، في لقاء جمع الفريقين أول من أمس، ضمن إياب الدور التكميلي لدوري «سوبر غرب-آسيا» المؤهل لنصف النهائي عن «المنطقة الخليجية».

وكان لقاء الذهاب في دبي قد انتهى لصالح شباب الأهلي (107-88)، ما جعل مواجهة الإياب فرصة للعربي لإثبات قوته.

وجاء تفوق العربي واضحاً في مباراة الإياب، سواء على صعيد فاعلية اللاعبين أو نسب النجاح:

الرميات الثنائية: 61.4% للعربي مقابل 50% لشباب الأهلي.

الرميات الثلاثية: 42.9% للعربي مقابل 22.1% لشباب الأهلي.

وتألق ستة لاعبين من العربي بتسجيل أكثر من 10 نقاط لكل منهم، يتصدرهم لاعب الارتكاز عثمان دينغ الذي سجل 22 نقطة مع ست متابعات، خلال 29 دقيقة لعب قادمة من دكة البدلاء، وهو أعلى رصيد له هذا الموسم.

وعلى الطرف الآخر، برز محترفا شباب الأهلي الأميركي ديشوندري واشنطن بتسجيله 29 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة، وجناحه الأميركي برايون آلين بتسجيل 24 نقطة، إلا أن الإصابة في الكاحل أجبرته على مغادرة أرضية الملعب قبل سبع دقائق على النهاية.

وشهدت المباراة تقلباً في السيطرة، إذ تقدم شباب الأهلي في الربعين الأول والرابع بنتيجة (26-24 و24-19)، إلا أن العربي فرض أفضلية مطلقة في الربعين الثاني والثالث (27-13 و33-16)، ما ضمن له الفوز وتأهله إلى المباراة الثالثة الفاصلة المقررة في دبي بتاريخ 17 فبراير الجاري.