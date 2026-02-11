15 بطولة وفعالية في «الدورة الرياضية الرمضانية لحكومة عجمان»

كشفت اللجنة العليا المنظمة لـ«الدورة الرياضية لحكومة عجمان»، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في منتجع ونادي الزوراء للغولف، تفاصيل النسخة السادسة من الدورة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

حضر المؤتمر رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة، وممثلو الجهات المشاركة، إلى جانب الرعاة والجهات الداعمة، اذ جرى استعراض الإطار العام للدورة وأهدافها ومحاورها التنظيمية، والكشف عن برنامجها الرياضي والمجتمعي.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة، أحمد الرئيسي، أن الدورة تواصل ترسيخ مفاهيم الرياضة المجتمعية، ودعم أنماط الحياة الصحية، وتعزيز روح الفريق والتواصل الإيجابي بين موظفي الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن إقامة المنافسات خلال شهر رمضان تمنح الحدث بعداً اجتماعياً وإنسانياً يعزز قيم التلاقي والتقارب بين المشاركين والجمهور.

وقال: "حرصت اللجنة المنظمة على إعداد برنامج متوازن من حيث جودة التنظيم وتنوع الأنشطة، مستفيدة من النجاحات التي تحققت في النسخ السابقة، وبما يضمن تقديم تجربة رياضية احترافية وآمنة تخدم أهداف الدورة الرياضية والمجتمعية".

وثمّن الرئيسي الدعم المتواصل الذي تحظى به الدورة، مؤكداً أن رعاية سمو ولي عهد عجمان تمثل ركيزة أساسية في استدامتها وتطورها، وتعزيز حضورها كحدث رياضي رمضاني سنوي على أجندة فعاليات الإمارة، بما يعكس اهتمام عجمان بالرياضة المجتمعية وجودة الحياة.

من جانبه، قال مدير البطولات والبرامج، عبدالعزيز عبدالله، إن النسخة السادسة تتضمن تنظيم 15 بطولة وفعالية وبرنامجاً رياضياً ومجتمعياً، أُعدّت لتلبية اهتمامات شريحة واسعة من موظفي الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، بما يعكس اتساع نطاق الدورة وتطورها.

وأضاف: "البرنامج يشمل بطولات كرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، والبادل تنس، وسباق الجري للرجال، والألعاب الشعبية، والكروس فيت، وسباق الهجن، وتحدي الموانع، إضافة إلى بطولة جديدة لكرة القدم الإلكترونية «بلايستيشن»، فضلاً عن فعاليات مجتمعية تشمل القرية الرمضانية، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، ويوم زايد للعمل الإنساني".

وتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في النسخة الحالية ستة آلاف مشارك، ما يعكس الإقبال المتنامي والتطور الذي شهدته الدورة منذ انطلاقها.

بدوره، أكد مدير إدارة المحتوى في المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، الشريك الإعلامي للدورة، محمد حسن الشحي، أن الحدث يمثل نموذجاً متكاملاً لتوظيف الفعاليات الرياضية والمجتمعية في تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية، في أجواء رمضانية تجمع بين التنافس الرياضي والقيم الاجتماعية.