الملاكم الإماراتي عيسى الدح يتسلح بخبرة «مانشستر» قبل نزال بطل العالم

استعرض الملاكم الإماراتي عيسى الدح جاهزيته خلال تمرين مفتوح أُقيم في مدينة مانشستر البريطانية، ضمن تحضيراته لخوض بطولة «المصير في الصحراء» المقررة في دبي خلال ابريل المقبل.

وأُقيمت الحصة التدريبية في نادي أسطورة الملاكمة البريطانية الراحل ريكي هاتون، في خطوة عكست رمزية خاصة نظراً للمكانة التاريخية للنادي في عالم الملاكمة، إلى جانب ارتباطه بمؤسسة ريكي هاتون الخيرية المعنية بدعم الصحة النفسية.

ويأتي ظهور عيسى الدح في مانشستر، التي تُعد إحدى أبرز المدن ذات الإرث العريق في اللعبة، في إطار برنامج إعدادي يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل العالم السابق، كيل بروك، كما يعكس اتساع الحضور الإماراتي في المحافل الرياضية الدولية.

ومن المنتظر أن يستضيف مسرح «ذا أجندة» في دبي النزال الرئيسي لبطولة «المصير في الصحراء»، والذي سيجمع عيسى الدح بالملاكم البريطاني كيل بروك، ضمن أمسية تسعى إلى تعزيز مكانة دبي كواجهة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية.

وقال منظم بطولة «المصير في الصحراء» مارتن غريفستوك، أن «اختيار مانشستر محطةً رئيسية في برنامج الإعداد يعكس حرصنا على منح الحدث بعداً دولياً حقيقياً، والاستفادة من خبرات المدارس العريقة في الملاكمة»، مؤكداً أن «المواجهة المرتقبة في دبي لن تكون مجرد نزال، بل حدثاً رياضياً متكاملاً يعكس حجم التطور الذي بلغته البنية التحتية الرياضية في الدولة».

وأضاف لـ «الامارات اليوم» أن «استضافة دبي لبطولة بهذا المستوى تؤكد ثقة الشركاء الدوليين في قدرتها التنظيمية، سواء على مستوى الجوانب الفنية أو اللوجستية أو الجماهيرية».

وأشار: «الهدف لا يقتصر على تنظيم أمسية ناجحة، بل على ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي ودولي لصناعة رياضة الملاكمة».

وأوضح: «المواجهة بين عيسى الدح وكيل بروك تمثل محطة مفصلية في مسيرة الملاكمة الإماراتية، لما تحمله من قيمة تنافسية وإعلامية، ما يمنح الحدث زخماً إضافياً، ويعكس حجم الاهتمام بهذه المواجهة سواء على المستوي المحلي وأيضا على المستوى الدولي، نظرا لما تُمثله القيمة الكبيرة للبطل البريطاني كونه بطل للعالم في الفترة السابقة».