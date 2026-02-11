سالم ربيع: يجب استحداث وظيفة رسمية للرياضي تضمن له راتباً تقاعدياً

شدد لاعب الجيل الذهبي المدرب السابق لناديَي النصر والوصل، سالم ربيع، على أهمية استحداث وظيفة رسمية للاعب الرياضي، تضمن له راتباً تقاعدياً في نهاية مسيرته، مشدداً على أن هذا الحق يجب ألا يقتصر على لاعبي كرة القدم فقط، بل يشمل مختلف الألعاب الرياضية، لما لذلك من أثر إيجابي مباشر في استقرار اللاعبين ومستوى عطائهم الفني خلال فترة الممارسة وما بعدها.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «توفير مظلة تقاعدية للاعبين سينعكس بصورة إيجابية كبيرة على مسيرتهم الرياضية، سواء أثناء ممارسة النشاط أو بعد الاعتزال، من خلال تعزيز عنصر الاستقرار النفسي والمعيشي، وهو ما يسهم بدوره في رفع المردود الفني العام وتطوير المنظومة الرياضية بشكل شامل».

وأضاف: «المقترح يتطلب صدور قرار حكومي، يكون قائماً على ضوابط وآليات واضحة تكفل تأمين مستقبل الرياضيين، وبما يضمن حصول اللاعب على راتب تقاعدي بعد فترة زمنية محددة، على نحو يتناسب مع ما يحصل عليه أقرانهم من الموظفين في القطاعات الأخرى».

وتابع: «تطبيق هذا المقترح يستدعي دوراً فاعلاً لمؤسسة المعاشات، من خلال استقطاع نسبة من رواتب اللاعبين أثناء فترة ممارستهم الرياضة، لاسيما أن رواتب العديد منهم تُعد مجزية وتسمح بمثل هذه الاستقطاعات، بما يحقق العدالة والاستدامة في النظام التقاعدي المقترح».

واستطرد: «الأعمار الكروية لبعض اللاعبين قد تمتد إلى 15 عاماً أو أقل، ما يتيح فرصة مناسبة لتطبيق هذا النظام، وسيكون بوسع اللاعب استكمال سنوات الخدمة المطلوبة لاحقاً، من خلال مواصلة العمل في المجال الرياضي بعد الاعتزال، سواء كمدرب أو مساعد مدرب أو إداري أو في أي موقع آخر ضمن المنظومة الرياضية، لاستكمال المدة اللازمة للوصول إلى الدرجات التي تؤمّن له الراتب التقاعدي، وفق الآليات المعمول بها في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة».