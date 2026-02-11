2338 لاعباً يدشنون حلم الدوري العالمي لشباب الكاراتيه في الفجيرة

أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه، عن مشاركة 2338 لاعباً ولاعبة، من 93 دولة، في الدوري العالم لشباب الكاراتيه، الذي ينطلق يوم غدٍ على مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، ويمتد حتى 15 فبراير الجاري.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، في الفجيرة، وحضره النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، ونائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، راشد عبدالمجيد آل علي، والأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، ومدير البطولة المهندس حميد شامس، والأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، والمنسق العام للبطولة، الدكتور عبدالله سيف البادي.

وأكد آل علي، في كلمته بالمؤتمر، إن الأرقام القياسية الجديدة التي تشهدها البطولة، تعكس المكانة للبطولات التي تستضيفها دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، كوجهة عالمية للألعاب القتالية.

وقال آل علي في استعراضه للأرقام التي تشهدها نسخة الفجيرة 2026: "بجانب أرقام اللاعبين المسجلين، يتواجد 436 حكماً ضمن الدور المصاحبة للحدث، و159 حكماً دولياً لإدارة المنافسة، بالإضافة إلى 505 من المدربين المعتمدين، في تأكيد جديد على الثقة التي تحظى بها البطولات الدولية التي تقام على أرض الدولة".

وأضاف: "تحظى البطولة بزخمٍ إعلامي ومجتمعي كبير، بما يعكس مكانة إمارة الفجيرة ودورها في دعم الرياضات القتالية وتعزيز حضور رياضة الكاراتيه على المستوى الدولة".

وتابع، أن: "قيادة اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، أسهمت في تعزيز العمل المؤسسي وبناء علاقات متميزة مع الاتحاد الدولي، ما ساعد على تحقيق هذه النجاحات على مدار النسخ الماضية في الفجيرة، وهو ما نتطلع لتحقيقه في مزيدٍ من النجاحات في النسخة الجديدة".

بدوره، أوضح المهندس حميد شامس الزرعوني مدير البطولة أن استضافة الفجيرة للبطولة للعام الرابع على التوالي تؤكد مكانتها كعاصمة عالمية للألعاب القتالية، مشيراً إلى أن النجاح المستمر يأتي نتيجة البنية التحتية المتطورة والتنظيم الاحترافي الذي يميز الإمارة ومجمع زايد الرياضي.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله البادي المنسق العام للبطولة أن الأرقام القياسية للمشاركات تعكس النمو المتسارع للبطولة وثقة الاتحادات الدولية بها، مشيراً إلى أن نسخة 2026 تعد الأكبر من حيث عدد المشاركين والتنوع الجغرافي.

وأشار إلى أن الحدث سيشهد العديد من المفاجآت والفعاليات المصاحبة، من بينها سحوبات على تذاكر سفر إلى مومباي وكانور مقدمة من مطار الفجيرة الدولي للحضور والزوار، إلى جانب تحقيق فوائد كبيرة لرياضة الكاراتيه على المستويين المحلي والدولي، ما يجعل بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه 2026 محطة رياضية عالمية بارزة.