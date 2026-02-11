المصرية سلمى بدور بطلة التجديف في «عربية السيدات»

تُوّجت لاعبة نادي المعادي واليخت المصري، سلمى خالد بدور، بالميدالية الذهبية لمنافسات الفردي، في ختام أول مشاركة رسمية للتجديف الشاطئي، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي استضافتها حديقة شاطئ الحمرية في الشارقة، وسجلت اللاعبة المصرية زمناً بلغ 03:09.47 دقائق لتعتلي منصة التتويج، وتمنح مصر أول ذهبية في سجل منافسات التجديف في تاريخ الدورة، وجاءت لاعبة جمعية طبرقة للرياضات البحرية والصيد التونسية، يلدس العثماني، في المركز الثاني، لتحصد الميدالية الفضية في زمن 03:23.24 دقائق، بينما نالت لاعبة نادي البحري لشاطئ الرباط المغربي، مروى النقيري، الميدالية البرونزية.